廖大乙戴鋼盔赴南檢出庭　受託圈地挨打嗆：駕靈車警局抗議

記者林悅／台南報導

民俗專家廖大乙9日戴鋼盔前往台南地檢署出庭，抗議蔡英文的司法無法親近人民，無法被人民信任，無法保障人民安全，他說2018年受託圈地無故遭人毆打昏厥，但員警到場後袖手旁觀，放任被人繼續施暴，廖大乙批蔡文政府的司法比屍體還臭，2020年蔡英文不要再選總統了。

▲民俗專家廖大乙戴鋼盔前往台南地檢署出庭，他怒嗆2020年蔡英文不要再選總統了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廖大乙指稱，2018年受託圈地無故遭人毆打昏厥，但員警到場後袖手旁觀，放任被人繼續施暴，他控告包括2名員警在內6人，但直到現在沒消沒息，蔡英文的司法改革是改革什麼，強化社會安全是現階段台灣人民關心的議題，蔡英文當3年多的總統都做不到，2020年蔡英文不要再選總統了。

據了解，民俗專家廖大乙2018年受楊姓地主請託整地，因第1次鑑界時地政人員認為現場雜亂，10月8日請來請來怪手整理並進行第2次鑑界，但里長李文先被控帶來10幾個黑衣人鬧場，並強行拆除錏管、圍籬，並將他毆打倒地狠踹，一旁阻擋的楊姓地主也因此受傷。

事後，里長李文先否認帶頭動粗「我只是勸架」，他說巷弄圈地後會被封閉，住在附近的身障人士擔心無法進出，才請他主持公道，他到場後曾要雙方「坐下來好好講」，因對方態度強硬，才有旁人看不下去對廖大乙施暴。

善化分局表示，當時獲報後立即派遣2名員警到場阻止衝突，後續還有6名警力到場支援，絕無放任廖大乙被人施暴，事後也逮捕1名現行犯，絕無被指控的「漠視暴行」。

事後廖大乙在親友、楊姓地主20人的陪同下，戴著鋼盔，並穿著訂製的上衣，前面寫著「有政府？驚！我還活著」，後面寫「自救」，前往台南地檢署，控告包括2名善化分局員警在內共6人，事隔1年多，直到2019年12月9日下午台南地檢署到才開庭，引起廖大乙不滿司法怒罵，並嗆聲要駕靈車前往警局抗議。