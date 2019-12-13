比中線還塞！他國道觀察「定速車龜內線」超疑惑　曝路隊長腦迴路…網嘆翻

▲原PO發現高速公路上真的很多人開在內線。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

行駛在國道上，照理來說要開在中線，內線用來超車，但許多駕駛似乎習慣龜在內線，讓人匪夷所思。一名網友就發文表示，他看到很多國道車禍的影片，小車常常是在內線道出事，他實際觀察，發現有時候內線道比中線還塞，不然就是整條空的、有人卻定速在內線，讓他好奇發問「高速公路內線到底有什麼魔力？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「高速公路內線到底有什麼魔力？」文中表示，「看到一堆國道車禍的影片，撇開大貨大巴，論小車好像滿多都是內線道出事。」實際上路觀察，原PO就發現，有時候內線道還比中線還塞，不然就是整條空的狀態下、有人在內線開定速，「到底內線有什麼魔力讓人上高速就會想開在那條上，有八卦嗎？」

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▲有開車的人幾乎都知道，內線道是超車道。（示意圖／記者季相儒攝）

看到貼文後，不少人都紛紛有感，「路隊長超愛，一堆連一百都開不到的佔用內線」、「隊長：有本事你超車嘛」、「現在真正的內線反而是上下班時間開放通行的路肩，但是最近有路隊長入侵的趨勢」、「路隊長專用車道啊！一從閘道上來就跨三線龜在超車道喔」、「內線不是能不能超過120的問題，是用完了就要切出去 一堆人用懶覺換駕照。」

不過就有網友指出開內線的原因，「至少不用跟大車擠，安全多了」、「遠離大車就是爽阿」、「貼一邊就可以一直定速放空」、「內線出車禍，至少人不會變肉餅，外線就算好好的開，也有可能會遇到後方大卡車司機疲勞駕駛，直接撞你，把你連車變肉餅。」「內線最安全啊！比較不會有那種先切車道再打方向燈的」、「據說有人認為內線不會有大車比較安全」。

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