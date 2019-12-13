過年前丟飯碗！遠航空服員怎麼辦...網激推「霸氣救命稻草」：人生起飛

▲遠航倒閉，並片面解雇全體員工。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

遠東航空昨（12）日無預警宣布終止營運，害得上千名員工頓時失去飯碗。就有網友感慨發文，「遠航空服員下一步該怎麼辦？」而許多鄉民在熱議之餘，也激推轉戰星宇航空。

遠航無預警停飛，引起各界譁然，而頓失工作的空姐們，除了趁晚上時間回公司收拾行李、互相道別，也紛紛在社群網站上淚po「畢業文」。

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▲網友關心，遠航員工下一步該怎麼辦。（圖／翻攝自PTT）

一名網友在PTT貼出遠航公告，直呼「這樣子...下個月就要過年了，沒了年終、沒了工作，遠東航空的從業人員下一步該何去何從，大家願意照顧一下可憐的空服員或遠東航空的員工嗎？」

po文一出掀起討論，鄉民們紛紛留言建議，轉做直播平台、代購等，而呼聲最高的，莫過於本月10日正式啟航的「星宇航空」，「加入星宇航空，人生起飛」、「是不會去霸道總裁的星宇喔」、「星宇wwwww」；另外，不少人也提到，可以去考長榮，這個月剛好在招空勤。

遠航突襲式宣布全面停業、解雇全體員工的行徑，已明顯違法，機師工會對此表達最嚴厲的譴責外，也要求交通部、勞動部強勢介入，並進行各種必要與可能的補救措施，確保遠航員工在後續停業過程中的一切權益。

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▼許多人大推，報考星宇航空。（圖／記者湯興漢攝）