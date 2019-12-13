懷特島上「找到6具遺體」...仍有2人失蹤！救難隊冒死登島運回

▲紐西蘭軍方直升機，將懷特島罹難者遺體運回。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

紐西蘭懷特島（White Island）火山爆發已經造成8人死亡，其中6名罹難者的屍體已經在島上被發現，並在12日由直升機運送至紐西蘭海軍軍艦「HMNZS Wellington」上，再送回奧克蘭，但目前還有兩具屍體未被找到。另外在被救出的傷者中，也有8人不幸罹難。

地質學家指出，懷特島火山在24小時內有50%到60%的機率可能會再度噴發，13日清晨，由8人組成的拆彈小組再度前往懷特島，士兵們著生命危險，穿著防護衣和呼吸器登島，地質學家也同時緊盯著相關數據，一有異常便會中止任務。

幸好懷到島的天候有利搜索，終於找到了其中6人的屍體，並將罹難者送回奧克蘭。家屬們在聽到軍方找到遺體的時候，感動痛哭，並焦急地在港邊等待著救援隊的任務完成。《紐西蘭先驅報》報導指出，6具屍體都在大約200公尺內的範圍內。

▲懷特島罹難者家屬在岸邊等待。（圖／路透）

警察總長布許（Mike Bush）表示，這個搜索行動還沒有結束，但並未指出下一次動的時間點。他表示，剩餘的兩名罹難者中，有一人在海裡被發現，另一人可能在島上或者是海裡。

雖然警方還未公布被找到的罹難者身分，但據信是幾名澳洲旅客，家屬也確認，仍然失蹤的是兩名紐西蘭導遊馬歇爾伊曼（ Hayden Marshall-Inman）以及曼恩吉（Tipene Maangi）。

此外，火山爆發也造成至少20人受傷，許多人傷勢嚴重，甚至還無法辨認身分，部分的澳洲傷者已經回到澳洲接受治療。