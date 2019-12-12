體檢抽血！高三男嚇到暴戾嘶吼「啊～～」　網笑瘋：不當演員可惜

圖文／周刊王

相信大家兒時都有到醫院打針的經驗，有的人非常勇敢，面對無數支針頭仍毫不畏懼；不過有的人卻是怕得半死，看到針頭巴不得拔腿狂奔。大陸一名高三男生屬於後者，日前他在打針時，因為對針頭產生恐懼，當護士將針頭注入他體內時，竟發出「暴戾獅吼」，讓一旁的同學全笑翻了。

▲高三男打針面露浮誇表情。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，近日一名高三男生打針時的影片在網路上瘋傳，只見他在體驗抽血前一臉恐懼，面露驚恐感覺很怕針頭，護士將針擺在他手臂旁，即使針還沒插入體內，他的臉部早已完全扭曲；下秒護士將針插入體內時，小男生馬上將頭撇開、緊皺眉頭放聲大叫，宛如一隻被關在籠裡的獅子，回到荒野那一霎那放聲吼叫。

小男孩的浮誇表現，讓一旁的老師、同學全都笑歪了。對此，小男孩的老師表示，他平時沒有暈針、暈血的情況，只是平常比較搞笑，當時的表情太過浮誇。

▲緊皺眉頭、閉上雙眼，更誇張的張開嘴巴大叫「啊～～」（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，網友也是笑到無法自拔，紛紛在底下留言：「影帝級別的出演」、「不行，我笑的肚子痛，護士小姐姐怎麼忍住的啊」、「我是又害怕又得保持形象」、「就這麼猝不及防的紅了」、「這浮誇的表情，不去當演員可惜了」。

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