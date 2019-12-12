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正妹記者寫錯15球員姓名！被肉搜出「雪白長腿+長輩」照...網：原諒她了

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▲半島都市報女記者邢成博。（圖／翻攝自微博）

▲半島都市報女記者邢成博。（圖左／翻攝自虎撲論壇；圖右／翻攝自邢成博微博）

記者劉亭／綜合報導

青島一名女記者在9日出稿的報導中，把參加大陸足球選拔隊的球員名字寫錯，23人中錯了15名，引起許多球迷的憤慨，在網路上大罵。這名女記者因此被降職處理，但網友翻出她有高顏質、好身材，一夜成名。

《半島都市報》9日報導一篇《厲兵東亞》的文章，女記者邢成博在出征的23名大陸足球選手中，卻被發現她只寫對了8人的姓名，其他全部錯誤，董學升成了董雪生；韋世豪變成了魏士豪，更有一些自創名字武士超、康健等。

大陸球迷發現之後，紛紛截圖到社群網站大罵，質疑她的專業水準。《半島都市報》之後發表了道歉聲明指出，邢成博未對名單進行認真核實導致，將她降為見習記者。

▲半島都市報女記者邢成博。（圖／翻攝自微博）

網友們也紛紛翻出邢成博照片，發現她顏質頗高，逐漸轉移焦點。其中一張邢成博穿著粉紅色短裙的照片，展現了她凹凸有致的好身材，一雙雪白長腿也受到許多網友稱讚，「嗯，顏值挺大的，原諒她了」、「這是遠光燈了」。

據瞭解，邢成博其實是一名資深體育記者，曾經報導大陸各類體育比賽，以及國際賽事俄羅斯世界盃、仁川亞運會等，這次為什麼會犯下這麼基本的錯誤，也令網友感到不解，有人認為可能是故意的想炒流量，也有人認為是被惡搞，「嚴格地說，從記者，到責任編輯，到校對，到出版編輯，到值班主編，全都有問題，當然第一責任是記者」。
 

▲半島都市報女記者邢成博。（圖／翻攝自微博）

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