宮崎縣知事、議長訪桃　鄭文燦：2020台日觀光高峰論壇在桃園

▲鄭文燦邀請宮崎縣知事、議長，2020年1月來桃園參加燈會、5月參加台日觀光高峰論壇。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦重視城市外交，日本人最有感！日本宮崎縣知事河野俊嗣、宮崎縣議會議長丸山裕次郎12日率團再訪桃園，受到市長鄭文燦及市府團隊，熱情歡迎，鄭文燦也邀請知事、議長，2020年1月來桃園參加桃園燈會、5月參加台日觀光高峰論壇，為彼此城市交流再增溫。

▲河野俊嗣知事介紹手中參加2018年農業博覽會牛肉湯pk賽報導。（圖／市府提供）

鄭文燦說，日前日本來台達成200萬人次，第200萬名幸運的日本旅客正是來自宮崎縣的旅客，桃園和宮崎的情誼從2017年10月簽署《桃園市與宮崎縣友好交流協定》開始。宮崎是農業大縣，宮崎牛在台灣知名度高，雙方日後可以合作舉辦宮崎物產推廣週，進行更深度、實質交流。明年5月，桃園將舉辦台日觀光高峰論壇，期待雙方有更多交流。

▲鄭文燦市長(右)致贈河野俊嗣知事(左)領航起飛藍鵲瓷盤。（圖／市府提供）

河野俊嗣說，前年參加桃園農業博覽會，和鄭市長進行「台灣牛X宮崎牛牛肉對決」PK活動，至今仍深刻難忘。此次在「桃園，走向世界－城市外交的實踐」專刊中「從農業出發，推動有實效的外交」篇章中，看到宮崎在農業博覽會上曝光的頁面，感覺很開心。

丸山裕次郎說，此行到訪的縣議員人數超過議會整體的四分之一，人數之眾代表了訪團對桃園的重視。明年10月宮崎舉辦「2020宮崎藝文季‧國文祭」，日本許多神話故事緣起於宮崎，舉辦神話系列祭典，大力邀請桃園市前往參加。

桃園市府秘書處長顏子傑表示，桃園和宮崎文化交流行之有年，去年的桃園地景藝術節國際交流踩街「宮崎日向笑福舞」前來楊梅演出，博得市民滿堂彩。桃園也有許多特色的表演團體，市府秘書處可以協助進行媒合。顏處長也歡迎宮崎縣組團前來參加在地國際文化節慶活動、11月的石門水庫楓半馬比賽。另外，也希望宮崎縣的高中生修學旅行，多前來桃園。

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