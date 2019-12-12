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鄧惠文：張善政以「生殖」檢視女性價值非常落伍　對平等認識不足

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▲▼美女醫師鄧惠文。（圖／翻攝自Facebook／鄧惠文）

▲美女醫師鄧惠文。（圖／翻攝自Facebook／鄧惠文）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨副總統候選人張善政12日說出，「不是要說蔡英文沒結婚，沒結婚不是罪過，但她沒生過小孩，不懂父母的心」。綠黨不分區立委候選人，同時也是精神科醫師的鄧惠文表示，把「生殖」當檢視女性價值與需求，非常落伍，反映他對新住民、女性有刻板印象。

張善政下午在「新住民午餐約會」中，呼籲新住民不要投給「沒結婚沒生小孩」的蔡英文，因為她不會懂父母的心。對此，綠黨不分區立委候選人鄧惠文醫師認為，張善政的說法本來可以是個美意，考量新住民的醫療需求，但是他突然提到蔡英文總統的結婚跟生育，在公開場合拿一個女性的的婚姻跟生育狀況作為這個女性「值不值得被信賴」的評斷，就是明顯的性別歧視。

鄧惠文說，張善政想到新住民就想到「女性」和「生小孩」，其實台灣新住民有17%是男性，具有性別敏感度的人都看得出，這反映出張善政對新住民跟女性有性別刻板印象，
把「生殖」當作檢視女性價值與需求的重點，是非常落伍的想法。

她認為，說沒生孩子的人不懂父母心，不知道理何在，如果把他的邏輯用在他自己身上，那麼沒當過女性的張善政不懂婦女，所以他認為婦女都不應投票給他嗎？

鄧惠文呼籲，張善政的發言，顯示對平等的認識不足，這種表面像是關懷女性，實質隱藏著嚴重性別歧視的言論，可能誤導選民，選民應審慎思考，用選票做出抵制。

綠黨不分區立委候選人張竹芩博士也批評，如果張善政的說法成立，沒有小孩的蔡英文不能瞭解家長，那麼沒有子宮的他是否沒有資格評論媽媽、不是總統的他也沒有資格批評總統？

張竹芩指出，所有人都有對公共事務發言的權利，張善政的發言讓看到他完全沒有民主素養，「這種包裝地很善良『我是為了你好，聽我的就對了』的言論，是最沙文父權的。把一群各有主體性的人硬是想像地很單一、扁平、覺得因為你們有某種身分，那你們一定全部想要同一個東西，這就是種刻板印象和歧視的源頭。」

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