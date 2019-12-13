民進黨飛行夾克一件2020元　粉絲填資料2分鐘沒貨：比演唱會難搶

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨12日晚間8時20分開賣第一波募款小物，主打《護國保台，為民主而戰》的軍綠色飛行夾克一件「要價」2020元，但開賣不到5分鐘網站就卡住，讓不少粉絲忍不住跑到民進黨的臉書粉絲專頁留言，要求加碼，「卡了快20分鐘，等到可以結帳，結果出現庫存不足」、「我晚上8時20分準時點進去填寫資料，送出去的時候才8時22分，就已經沒貨了」。

▲民進黨的飛行夾克已經賣完了。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨，下同）

民進黨10日宣布第一波募款小物是《護國保台，為民主而戰》飛行夾克，只要在12日晚間8時20分開賣的時候捐款2020元，就能把限量的飛行夾克帶回家。不過，粉絲們的熱情程度似乎遠遠超過預期，開賣31分鐘後，民進黨就在臉書PO文宣布「募款回饋已全數額滿」。

許多沒搶到飛行夾克的支持者紛紛在PO文底下留言要求加碼，「整整卡了快20分鐘，等到看到可以結帳，結果出現庫存不足」、「什麼？我5分鐘內就進去，然後卡住，然後就沒貨了，是只有兩件嗎？」、「我晚上8時20分準時點進去，填好資料送出去的時候8時22分，就已經沒貨了」、「比張惠妹的演唱會門票還難買」。

▲粉絲留言希望加碼。

據了解，民進黨這款飛行夾克袖子左右兩側各有一個臂章，左胸前有白色字體，並把原先民進黨創黨日928改為「2020」，右胸前是飛揚、中央印有台灣的胸徽，背面則是以白色字樣寫下民進黨縮寫DPP，主要的設計理念為，「秉持初心，堅持理念，帶著台灣持續翱翔在自由民主、捍衛人權的道路上」。

但對於部分人士質疑「飛行夾克」這個點子是在學對手韓國瑜，民進黨發言人李晏榕強調，聽聞這個消息的時候真的是無比傻眼，畢竟黨主席卓榮泰先前就經常穿飛行夾克出席活動，這是很多人都知道的事情，「究竟是誰在當模仿貓，應該是非常明白的事情。」

▼韓國瑜陣營也有推出飛行夾克。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）