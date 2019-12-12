影／7歲童鑽娃娃機洞「想偷布偶」…下秒卡住嚇壞急呼救！網笑翻：果然夾娃娃

▲7歲男童鑽入娃娃機洞口，結果半個身體當場卡住。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名7歲男童近日和媽媽去逛超市時，看見一旁的娃娃機裡頭放滿許多可愛布偶，於是趁著媽媽不注意時，從洞口處往上鑽入機器，想藉此偷取幾隻商品；不料當他鑽進去後，身體竟卡住無法動彈，只能嚇得大聲呼救。警消獲報後，立刻趕來現場撬開機器，才順利把男童抱出。不少網友看完後笑說，「果然是夾『娃娃』呢！」

▼警消拿起工具破壞娃娃機。（圖／翻攝自微博，下同）

據《南方都市報》報導，事發在廣東省中山市一間超市，男童1日中午12點36分，因為看見娃娃機放滿許多布偶，所以趁媽媽購物不注意時，偷偷從狹窄的洞口鑽入；沒想到成功進入機器後，自己半個身體竟然無法按原路退出，呈現進退兩難的局面，當場嚇得大聲求救。

消防員獲報後，只好對娃娃機進行拆解，順利將男童由出口處往上抱出。影片曝光後網友紛紛留言回應，「娃娃機裡果然夾『娃娃』呢」、「這孩子也太調皮，回家可能要吃媽媽的棍子了」、「男童沒想到自己變成商品之一了」、「我看到消防員在偷笑了」、「這種事還真的是頭一次看到呢！」、「竊盜罪？」。

更有網友開始造出一連串繞口令笑倒一票人，「娃娃進娃娃機抓娃娃被卡，娃娃哇哇哇哇」、「娃娃躲媽媽進娃娃機抓娃娃，被卡娃娃哇哇喚媽媽」、「被卡了啊啊啊啊啊啊」、「消消拆娃娃機救娃娃被救娃娃笑哈哈」、「娃娃鑽進娃娃機，娃娃不給娃娃抓，娃娃想要找媽媽，娃娃機不讓娃娃找媽媽，娃娃嚇得哇哇哇」。

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