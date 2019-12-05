課堂上調皮…7歲男童慘遭女老師「踢爆下體」！生殖器撕裂內褲吸滿血水

▲7歲男童下體被老師踢爆。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省榆林市榆陽區第七小學一位7歲男童11月15日疑似課堂上調皮，被女老師爆踢一腳，包皮當場撕裂2公分，忍痛到下午上廁所時發現內褲沾滿血跡。見此，老師才將他緊急送醫，並通知家長。醫生檢查後發現，男童下體全是腫的，根本沒辦法手術。

據《看看新聞》報導，當時，醫生診斷，孩子陰莖皮膚撕裂傷，包皮撕裂2公分，需要做手術。但醫生還說，因為孩子下體是腫的，「沒辦法手術，必須先消腫，然後才能手術。」

孩子父親說，「事後老師和學校領導拿著6千元人民幣（約新台幣25867元）和協議書希望一次性處理。」家屬超怒，拒絕和解，「孩子還在治療，具體什麼結果還不知道，不要說6千（人民幣，下同），就是6萬、60萬也不處理的。」

▲醫療診斷書。（圖／翻攝自看看新聞）

雙方談崩後，隨後報警處理。父親說，孩子現在已做完手術，後續還需要手術費，「也不知道將來會不會影響孩子正常發育。」

目前，當地教體局回覆，「已介入調查，涉事教師已停職配合調查」。

網友氣炸表示，「這是一個為人師表的老師做出來的事？良心被狗吃了吧」、「這種老師能教什麼學生，自己的心靈都是不健康的」、「停職而已？應該坐牢」、「現在老師的資質真的有待提高」、「這是犯罪啊，怎麼能和解」。

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▼涉事教師已停職。（圖／翻攝自看看新聞）