娃娃機遭「清台」業者好奇回放監視器…驚見白衣男使「吸星大法」

▲台中娃娃機商品遭人使用強力磁鐵竊盜，警方調閱監視器畫面，鎖定身穿白色短袖上衣的男子。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

又有娃娃機遭竊！台中市西屯區福星路上一家娃娃機店，在6月間店內藍芽耳機遭人使用強力磁鐵給「吸出來」，業者得知商品不翼而飛後報警處理；台中市第六警分局西屯派出所接獲報案，調閱監視器鎖定一名身穿白色短袖上衣的楊姓男子後，擴大調閱路口監視器，發現楊嫌所騎乘的機車，隨即以車追人，將他通知到案並依竊盜罪移送台中地檢署偵辦，於10月中旬起訴。

台中市第六警分局西屯派出所，於6月23日接獲一名洪姓男子報案，稱其擺放在西屯區福星路上娃娃機內的商品，遭人用強力磁鐵竊取商品得逞。洪男向警方表示，他友人跟他說，看見店內娃娃機遭人「清台」，於是想看看有誰這麼厲害可以將該商品給夾走，沒想到調閱監視器後，竟看見是一名穿著白色短袖上衣的男子使用強力磁鐵的不法手段將商品竊取，遂向警方通報。

警方獲報後，調閱娃娃機店內監視器畫面發現，在6月23日當天早上7時許，涉案人楊姓男子（31歲）使用自備的強力磁鐵，將娃娃機台內的一副藍芽耳機吸附到洞口，再放開磁鐵使其掉落，最後徒手將該副藍芽耳機取走，得手後便匆匆離開現場。

▲楊男得手藍芽耳機後，隨即步出店外騎車逃逸。

警方擴大調閱路口監視器比對畫面後，再次發現楊男的行蹤，並鎖定他騎乘的機車車牌號碼，循線追查後聯繫到楊男，並且將他通知到案。楊男到案後，對犯行坦承不諱，也交出他所竊取的藍芽耳機，警方訊後將他依竊盜罪移送台中地檢署偵辦，並於10月中旬起訴。

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