真理褲軟Q妹遭逮哭哭成「軟腳妹」　鑽娃娃機洞口辣腿狂搖掏出2巨娃

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區仁政街內一家娃娃機店，3日凌晨一名身穿真理褲的李姓女子進入店內，看到心愛的娃娃安琪與米妮在機台內，一時心癢難耐，憑藉著身材消瘦及軟Q體型，從出貨口鑽入機台內，一舉竊走2隻總價值近2千元的娃娃，警方循線追緝當日晚間前往其住處，將其逮捕歸案。

▲真理褲辣腿軟Q妹遭逮帶到派出所前竟軟腳。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，這名22歲的李姓女子從事服務業，非常喜歡電影「史迪奇」內的第642號粉紅色試驗品安琪（Angel），以及迪士尼的米妮娃娃；3日凌晨2點多李女身穿超短「真理褲」，到新北市仁政街一家娃娃機店內，駐足了半小時，鎖定一台大型娃娃機內的安琪及米妮後離開。

半小時候李女再度折回店內，憑藉著約150公分、40公斤的矮小身材，從下方出貨口直接鑽進機台內，一雙穿著真理褲的辣腿在機台外晃動，就連拖鞋掉了也不在乎，用手取出2隻總價值1980元的娃娃後徒步逃逸，絲毫不顧監視器拍下完整犯行。

警方擴大調閱監視器，當日晚間7時許到其住處，當場發現失竊的安琪與米妮布偶，不料就在員警將她帶回派出所偵訊時，李女疑似膽怯竟從軟Q妹變成「軟腳妹」，派出所門口一度跌倒在地，還好被身旁員警及時扶起，李女到案後也坦承不諱，全案依照竊盜罪嫌函送偵辦。

▼身穿真理褲的女子，不斷扭動身軀「挺進」娃娃機台內偷走娃娃。（圖／店家提供）



▼遭竊的安琪與米妮娃娃。（圖／記者陳豐德翻攝）



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