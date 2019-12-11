華航企業工會控市府拖延勞資爭議調解　市府：依法要求補正資料

▲華航企業工會11日到桃園市府舉牌抗議勞動局刻意拖延勞資薪資爭議調解申請。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中華航空企業工會11日至桃園市政府前抗議，指稱市府勞動局對於工會申請調解勞資爭議刻意拖延，質疑市府為資方撐腰與拒絕受理工會調解申請案，市府勞動局強調，上月收到工會申請調解案因資料不足，請工會補正會員代表相關資料，收到資料後已指派人員安排調解會議。

華航企業工會十餘位成員上午9時在市府大門前舉牌抗議，質疑申請調解勞資爭議，市府還在拖延，要求市府勞動局依法受理調解勞資爭議，不要阻擋工會爭取權益。

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▲華航企業工會11日到桃園市府舉牌抗議勞動局刻意拖延勞資薪資爭議調解申請，警方也到場掌控。（圖／記者沈繼昌攝）

工會秘書林芸說，工會在2017年12月間召開會員代表大會通過決議授權「經各分會幹事與代表過半同意即可申請勞資爭議調解」，上個月13日的理事會中已通過爭取全員飛安獎金議題，過程都合法，工會並於上月中旬向市府申請勞資爭議調解，但遞出調解文件申請已近一個月，市府卻未依規定在三日內指派調解人員處理，反以程序問題刁難與拖延時間，未依法受理調解，讓工會無法接受。

勞動局表示，上月18日收到工會調升飛安獎金的勞資爭議調解申請，但依勞動部函釋，需在調解申請前取得會員代表大會同意，因此請工會補正資料，市府已在9日收到大會決議，將儘速召開勞資爭議調解會議，沒有所謂拖延情事。

勞動局勞資關係科長張哲航解釋，針對工會所稱2017年會議決議內容，是指說授權給分會來申請勞資爭議調解，但依據勞動部函釋提及內容，這個調整事項爭議比較複雜，所以可授權給理監事會，但決議是授權給分會，此外，因調整事項很重要，還牽涉相關方案要怎樣授權給理監事會與申請調解的時機，我們認為工會是一個民主機制，如果會員代表不知道，那如何來決定授權的範圍，目前補正程序已完備，勞動局會儘速召開勞資爭議調解會議。

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