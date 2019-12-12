桃機二航廈工程弊案　前工程處長林文楨等15人起訴

▲桃園機場第二航廈工程弊案，檢方偵結依貪汙罪嫌起訴前工程處長林文楨等15人。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署偵辦桃機第二航廈工程弊案，前工程處長林文楨等人涉嫌於2017年至2018年間參與規畫與督導桃園機場第二航廈擴建工程案期間，先後向4家承包商索賄，總經費約2億元工程費要求百分之3即600萬元回扣，項目包括第三航站土方、機場道面維護、機坪新建等工程均涉入，檢方12日偵查終結依貪汙治罪條例、政府採購法等罪嫌將林文楨與吳姓工程師等15人提起公訴。

據起訴書指稱，桃機第二航廈於2015年擴建初期，因漏水問題內部人員已質疑施工品質出現嚴重瑕疵，檢舉時任工程處長58歲的林文禎、45歲的吳姓工程師可能收受廠商好處，桃檢於今年8月指揮上百名調查人員同步搜索，查出2017年至2018年至少有5件標案可疑，林涉嫌洩漏底價、變更預算與浮報工程價格圖利特定廠商。

▲桃園機場第二航廈工程弊案，其中二航廈擴建部分已啟用數年。（資料照／記者沈繼昌攝）

檢方還查出，桃機公司於2015年11月間辦理「桃園國際機場第二航廈擴建工程」公開招標，由特定廠商得標後於2016年5月報請第一次變更設計，林文禎在同年10月向特定廠商王姓副總工程師索討回扣，約好以工程費2億餘元的百分之三收取整數600萬元，並由下屬吳姓工程師為收取回扣窗口。

起訴書中還提及，桃機公司「107至108年度桃園國際機場道面維護工程」招標因多次流標，林文禎幫助某營造公司得標，涉嫌洩漏預算總表、詳細價目表與該標案歷年之標比資料，去年3月間開標後，僅特定一家廠商投標仍然得標，決標金額與底價比高達百分之95.78，明顯有洩漏底價之嫌。

起訴書指出，林文楨在「新二機棚廠前機坪新建工程」、「桃園國際機場G4加油站新建工程」案，都涉嫌護航、洩漏招標資訊讓特定廠商獲利，檢方複訊時，林辯稱是業者主動行賄，坦承有收受回扣，但廠商卻指證是林主動索賄，涉嫌在工程中至少收受百分之三回扣。

桃檢認為，林文楨擔任桃機公司工程處長要職，為貪圖金錢忘卻身為公務員職責，長期收受廠商回扣與賄賂，還涉嫌洩漏標案資訊，造成廠商不公平競爭，偵查中雖繳回部分犯罪所得但始終否認犯行，建請從重量刑併宣告褫奪公權，檢方偵結將林文楨、吳姓工程師等15人分別依貪污治罪條例、政府採購法等罪嫌提起公訴。

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