強化偏遠地區救護能量　伊蕾集團捐贈救護車回饋社會

▲伊蕾集團董事長林淑美女士，捐贈台南市消防局第五救災救護大隊關廟消防分隊救護車，供執行到院前緊急救護使用，由李政昌主任秘書代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

伊蕾集團董事長林淑美女士，12月12日於台南市消防局第五救災救護大隊關廟消防分隊前，舉辦捐贈價值270萬元救護車，供執行到院前緊急救護使用，由李政昌主任秘書代表接受。

「伊蕾服飾」成立已33年，以「愛與關懷」為出發點，不斷創造多元化的概念來照顧消費者需求，以簡潔時尚的設計，讓都市女性更顯年輕與自信，同時從事衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業國際貿易業，於今在全體員工胼手胝足努力下，公司業務蒸蒸日上。目前經營版圖更加擴展外銷多國，暢銷海內外，為國內優良產業之一。

據伊蕾集團董事長林淑美女士表示，當初在發展事業之際，皆秉持「取之於社會、用之於社會」的原則，回饋社會並造福鄉里，熱心公益不遺餘力，於是在2018年時捐贈救護車1輛給台中市消防局，因獲悉消防局第五大隊龍崎救護站救護車輛，已屆年限且車況逐年欠佳，立即主動洽商捐贈救護車1輛（含車內器、耗材約270萬元），希望能協助偏遠龍崎地區，遇有緊急傷病時能提供高品質的到院前緊急救護服務，並安全、迅速送醫。

次所捐贈的設備可以說是一應俱全，不但配有自動體外心臟去顫器（AED）、供行動不便患者下樓梯使用之履帶式搬運椅、多功能擔架、快速固定骨折之抽氣式護木組、血氧濃度計、行車紀錄器及數位式無線電車裝台等各項最新型之救護設備。相信本完善配備之救護車服勤後，將使台南龍崎地區民眾的生命安全獲得更多保障，同時也讓消防人員於執行急救工作能更能增添一份安全感，提升到院前危急病患急救成功率及緊急救護服務品質，降低及避免各種災害或不幸的事件發生。

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