金包銀！　郭新政看板遭檢舉…理由竟是「污染環境」

▲郭新政表示自己的看板遭到檢舉，理由是「污染環境」。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

無黨籍高雄立委參選人郭新政因前台北市議員李新創立「誰摔死了李新」，主攻黃昭順，網路聲量甚高，目前臉書粉絲數八萬多，超過其他候選人，為高雄市立委第三選區選情增添了不小變數。郭新政指出，凡是掛上支持自己的看板或是布條，都會被遭到關切，她說如果有機會進入立院，希望能修法，讓立委做兩屆就好，否則有些萬年民意代表，做到推輪椅還在做，容易藏污納垢。

▲郭新政指出，同一地方，別人掛就沒事，但她掛就不行（圖／郭新政提供攝）

高雄第三選區(左營、楠梓)，是高雄最多人投入的選區。其中以「誰摔死了李新」系列影片，槓上國民黨立委黃昭順的無黨籍參選人郭新政殺出重圍，知名度逐漸上升，粉絲人數高達8萬多，其中一部遭黃昭順拒絕握手的影片，觸及人數甚至高達1百多萬，對藍綠都造成不小壓力，而郭新政一開始就朝著黃昭順而來，打出口號「打權貴、掃黑金」。





▲店家掛選舉看板遭檢舉，上頭違反事項「繫掛選舉布條於樓外污染環境」（圖／郭新政提供攝）

選戰打到現在，曾因為看板被下架上新聞版面，郭新政向《ETtoday新聞雲》記者提到「凡是掛我旗子、招牌或是貼上海報的，只要是做生意的幾乎都會受到威脅霸凌，台灣民主走到今天這是非常不好示範」她指出不少支持者的店家，時常遭到相關單位關切，甚至直接下公文拆除招牌，理由是「污染環境」。

▲她被提告妨礙名譽，出庭日期剛好是抽號碼的日子 。（圖／郭信政提供）

「非常驚訝，要用無法無天來形容」郭新政說，調出畫面，明明同一個地方，別人掛看板就行，掛我的就有事，她感嘆說「大家跟我說希望我能去打敗某個人，但事實上不是我去打敗他，會下台是因為自己打敗自己，做了太多荒唐、狗屁倒灶的事。」

郭新政隻身來到高雄，沒有政黨、沒有政壇大老幫忙，每天只睡三小時，靠的全是志工及「戰友」，不管是周邊小物設計還是社群媒體操作，都是志工們自發性的來幫忙，講到這裡，郭新政忍不住掉下淚，她說她感受到志工們的溫暖，因此對於選情，樂觀看待，她認為有愈來愈多隱性選民「我是非常有信心，藍綠惡鬥太久，很多人因為我無黨來投我，其實左楠區好多資源被閒置，藍綠選前開支票，選後跳票，過去可以一手遮天，現在資訊透明，大家都覺醒了，2020是百姓崛起的一年。」

▲郭新政感謝志工成她最堅強後盾。（圖／記者洪靖宜攝）

郭新政盼選民能選人不選黨，她甚至說「進到立法院，要提議修法，有些萬年民意代表，都做到推輪椅了還在做，我建議跟總統一樣，做兩屆就好，不僅能換血讓年輕人交替，且做久容易藏汙納垢，就會知道政治的眉眉角角，政治應以百姓福祉為優先，不是以個人利益」。