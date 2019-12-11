殺人告白！「我殺了你媽」彰化男最後留言給兒　1個月後他陳屍台南…妻失蹤

記者唐詠絮／彰化報導

在永靖街上開賣場的邱姓夫妻，10月底的一場爭吵後，妻子卻因此離奇失蹤家人心急如焚報警協尋，直至11月中旬警方請邱男到警局說明時，沒想到人也失蹤不見蹤影，事後長子跟警方坦承說，爸爸有跟說「我殺了你媽媽」之後便離家，沒想到9日邱男被發現陳屍在台南安定牧草田間，但妻子在何處？檢警正在追查中。

▲彰化永靖鄉大賣場老闆疑似殺妻後輕生，陳屍台南牧草田。（圖／民眾提供）

據了解，邱男與黃姓妻子結婚20多年，育有2男1女，大兒子已經成年住在家中，也在賣場幫忙，10月28日當天疑似邱男夫妻在家發生爭吵，長子在店裡一直沒看到媽媽人影，問了爸爸，才說你媽媽生氣離家，但接下來好多天都沒有看到媽媽，娘家也開始焦急找人，才於30日向警方通報妻子失蹤。

▲彰化永靖鄉大賣場老闆疑似殺妻後輕生，陳屍台南牧草田。（圖／民眾提供）

長子向警方說「媽媽不曾失聯」，彰化警方透過各種管道線索搜索尋找，但都找不到人，警方不放棄，11月中旬再請邱男到警局說明釐清案情時，這時才發現邱男人也不見了，路口監視器追不到蹤影，幾乎人間消失，但也查過邱姓夫妻可能去過的地方，包括家裡及店裡都沒有任何可疑之處，驚覺案情不單純，只能盡全力追查。

▲彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示將全力追查黃女下落。（圖／記者唐詠絮攝）

邱男躲避警方查緝，直至11月18日悄悄返家看兒子時，才跟兒子說「我把你媽媽打死了」，從此人也失蹤，直至本月9日才發現身穿短袖陳屍在台南安定一處牧田區，耳朵被動物咬傷，疑似失溫而死。

據精方調查，邱男夫婦經營賣場可能因為競爭壓力過大，一度傳出經濟困難，邱男酒後與黃姓妻子爭吵，據長子向警方透露，當時看見父親返家坦承「我把你媽媽打死了」，沒想到就在9日發現邱男身著短袖未帶手機，獨自陳屍台南安定一處牧田區。





▲彰化永靖鄉大賣場老闆疑似殺妻後輕生，賣場拉下鐵門整修中。（圖／民眾提供）

據檢警調查，邱男曾是警友會顧問，熟知警方辦案手法躲避警方追緝，警方也2度大規模搜查，甚至設下埋伏但都不見邱男現身，如今得知邱男陳屍台南，研判可能是為了去台南看另名兒子，但詳細死因需台南檢警進一步釐清。

對此彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，邱男涉嫌殺害配偶，檢方已跟警方組成專案小組調查，以殺人案偵辦，雖然邱男已經死亡，仍將持續追查黃女下落。

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