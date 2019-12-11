快訊／彰化賣場老闆「詭陳屍台南牧草田」！生前曾向兒曝：我打死你媽了

記者唐詠絮、莊智勝／台南－彰化報導

台南市警方9日接獲通報，安定區一處牧草田中發現男屍，追蹤身分後，確認是在彰化經營五金百貨賣場的邱姓男子；起初警方以為只是單純的輕生案，不料追查後卻扯出驚人內幕，邱男生前曾向兒子透露「我把你媽打死了！」深入調查後發現，邱妻果真於10月18日失蹤，至今仍下落不明，因此目前全案朝邱男殺妻、畏罪輕生方向偵辦。

▲邱男在彰化經營五金百貨大賣場，現已大門深鎖暫停營業。（圖／民眾提供）

警方初步調查，邱男陳屍在一處相當偏遠的牧草田中，被發現時屍體發黑，應已死亡多日，經排除他殺可能後，全案朝自殺方向偵辦；豈料檢警在查驗過程中，意外發現邱男生前曾留下驚人之語，向兒子透露「我把你媽打死了」，經追查後發現邱妻早已失蹤近2個月，案情自此出現急轉彎。目前全案仍有諸多疑點，警方正全力尋找邱妻下落，確切案情細節仍有待調查釐清。

據悉，邱男與妻子育有2子1女，目前與成年的長子同住，但邱男於11月18日突然離家不知所蹤，日前曾短暫現身返回彰化住處尋找兒子，隨後又失去音訊，再度發現其身影時，已經陳屍在台南牧草田中。彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，關於邱男死亡原因，目前交由台南地檢署檢方釐清；另外邱男配偶失蹤部分，檢警已成立專案小組，將調閱監視器畫面釐清，追查邱妻行蹤下落。

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▼彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成。（圖／記者唐詠絮攝）