　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／彰化賣場老闆「詭陳屍台南牧草田」！生前曾向兒曝：我打死你媽了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者唐詠絮、莊智勝／台南－彰化報導

台南市警方9日接獲通報，安定區一處牧草田中發現男屍，追蹤身分後，確認是在彰化經營五金百貨賣場的邱姓男子；起初警方以為只是單純的輕生案，不料追查後卻扯出驚人內幕，邱男生前曾向兒子透露「我把你媽打死了！」深入調查後發現，邱妻果真於10月18日失蹤，至今仍下落不明，因此目前全案朝邱男殺妻、畏罪輕生方向偵辦。

▲▼彰化永靖鄉大賣場老闆疑似殺妻後輕生，陳屍台南牧草田。（圖／民眾提供）

▲邱男在彰化經營五金百貨大賣場，現已大門深鎖暫停營業。（圖／民眾提供）

警方初步調查，邱男陳屍在一處相當偏遠的牧草田中，被發現時屍體發黑，應已死亡多日，經排除他殺可能後，全案朝自殺方向偵辦；豈料檢警在查驗過程中，意外發現邱男生前曾留下驚人之語，向兒子透露「我把你媽打死了」，經追查後發現邱妻早已失蹤近2個月，案情自此出現急轉彎。目前全案仍有諸多疑點，警方正全力尋找邱妻下落，確切案情細節仍有待調查釐清。

據悉，邱男與妻子育有2子1女，目前與成年的長子同住，但邱男於11月18日突然離家不知所蹤，日前曾短暫現身返回彰化住處尋找兒子，隨後又失去音訊，再度發現其身影時，已經陳屍在台南牧草田中。彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，關於邱男死亡原因，目前交由台南地檢署檢方釐清；另外邱男配偶失蹤部分，檢警已成立專案小組，將調閱監視器畫面釐清，追查邱妻行蹤下落。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

►小女友身旁裸睡...他一見秒躁動！按下快門手機珍藏　被分手氣炸：要讓照片紅

►9旬老夫婦「忘乖孫地址」寒風受凍　家族合照翻背後讓他們紅了眼眶

►打工自付學費、生活費！東海女大生「路口殞命」　單親媽哭癱…哥出面代奔警局

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化永靖鄉大賣場老闆疑似殺妻後輕生，陳屍台南牧草田，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成。（圖／記者唐詠絮攝）

ET快訊
人妻酒醒躺摩鐵「老公麻吉在抽菸」　驚覺遭撿屍大崩潰！
陳鴻文12強完美表現　日職提出身分照會！
尾牙加發3億年終獎金！人人都有最高拿800萬　員工相擁哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

觸診時被醫師碰「菊花」　他拿球棒衝診間猛K遭判3月

嫩小三狂展「深喉功」...人夫興奮拍照！正宮抓包氣瘋　她無辜喊：只有一次～

前記者創17家協會引進陸客　移民署：2年前察覺送國安監控

淡水警防搶演練　360度環景蒐證無死角「歹徒GG」無所遁形

快訊／彰化賣場老闆「詭陳屍台南牧草田」！生前曾向兒曝：我打死你媽了

酒醒發現躺摩鐵「老公麻吉旁邊抽菸」…人妻驚覺遭撿屍大崩潰！

國境大開！前記者鑽漏洞讓上萬陸客來台　2年爽賺千萬

低溫淡水河連三天3人落水　消防隊成功搭救…「水母漂」是關鍵

小女友身旁裸睡...他一見秒躁動！按下快門手機珍藏　被分手氣炸：要讓照片紅

9旬老夫婦「忘乖孫地址」寒風受凍　家族合照翻背後讓他們紅了眼眶

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

觸診時被醫師碰「菊花」　他拿球棒衝診間猛K遭判3月

嫩小三狂展「深喉功」...人夫興奮拍照！正宮抓包氣瘋　她無辜喊：只有一次～

前記者創17家協會引進陸客　移民署：2年前察覺送國安監控

淡水警防搶演練　360度環景蒐證無死角「歹徒GG」無所遁形

快訊／彰化賣場老闆「詭陳屍台南牧草田」！生前曾向兒曝：我打死你媽了

酒醒發現躺摩鐵「老公麻吉旁邊抽菸」…人妻驚覺遭撿屍大崩潰！

國境大開！前記者鑽漏洞讓上萬陸客來台　2年爽賺千萬

低溫淡水河連三天3人落水　消防隊成功搭救…「水母漂」是關鍵

小女友身旁裸睡...他一見秒躁動！按下快門手機珍藏　被分手氣炸：要讓照片紅

9旬老夫婦「忘乖孫地址」寒風受凍　家族合照翻背後讓他們紅了眼眶

觸診時被醫師碰「菊花」　他拿球棒衝診間猛K遭判3月

捷報！國際國中科學奧林匹亞競賽　台灣奪6金、世界第2

維生素A護眼！醫警告「吃錯反致癌」...建議改選胡蘿蔔、南瓜

嫩小三狂展「深喉功」...人夫興奮拍照！正宮抓包氣瘋　她無辜喊：只有一次～

導盲犬「相伴5年像家人」即將退休　他淚崩真情告白逼哭網友

新北深坑農會推體驗農業療癒　獲頒「十大綠色照顧優良典範」

該不該入手夢中情車？玩老車是圓夢還是自找麻煩

日本@cosme 2019年度各類底妝Top 1　氣墊粉餅冠軍由開架品牌拿下

台灣人爆買保險「全球最多張」！每人平均持3.3張保單　調查：民眾卻認為保障不足

前記者創17家協會引進陸客　移民署：2年前察覺送國安監控

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

男遭17歲妹脫衣猛搖　女友氣炸安全帽狂K

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

東海女大生撞左轉車破頭亡　單親媽崩潰

潤寅百億詐貸案　竟是川普出手掀風暴

新竹虐貓閻王被私刑　傷勢曝光

47歲爸不爽男嬰夜哭...狂毆致死

一家三口陪跑車　爸撞飛目睹妻女燒死

高雄女木材砸爆頭亡　同事燒紙錢

大安區深夜爆追逐戰　下車逃跑疑遭開槍

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

女房客晚3天繳租　50套房包租公狂砸她

更多熱門

相關新聞

台南九份子重劃區量升價跟漲　1字頭即將跨越2字頭

台南九份子重劃區量升價跟漲　1字頭即將跨越2字頭

日前台南市地政局在市政會議上表示，今年台南的幾個市地重劃及區段徵收的區域，都已經如期完成，或按照計劃進行中。而近幾年，重劃區也成為台南房市的主力，例如安南區的九份子重劃區新建案，都有不錯的表現，房價已經接近2字頭水準。

台南動物之家3D繽紛新景點

台南動物之家3D繽紛新景點

台南霹靂特警攔車查獲槍械

台南霹靂特警攔車查獲槍械

台南兩派人馬開槍火拼1死！6煞起訴

台南兩派人馬開槍火拼1死！6煞起訴

台南玉井清山路檢

台南玉井清山路檢

關鍵字：

彰化賣場台南牧草田永靖

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

小禎15年前清純長相曝光！　

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面