「謝平安」系列報導3／重現百年古宅原貌　一覽常民生活「成美公堂」　

▲成美公堂。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

「謝平安」的宗廟沿革一直探究到常民生活，從成美公堂展廳便可以一窺百態，雅致古樸的建築，從公廳、神明廳、藥鋪、廚房到臥房陳設，迴廊等等的設計風格、一磚一瓦都完整的保留著清朝時期的歷史軌跡，台灣古蹟專家李乾朗將它譽為「台灣20大民宅」，也登錄為彰化縣歷史建築。

▲成美公堂屋檐沿用卡榫古法古色古香。（圖／記者唐詠絮攝）

2012年春天，成美文化園以效法孔孟、飲水思源、成人之美為核心精神，由魏家4兄弟於彰化縣永靖鄉成立，成美文化園佔地16公頃，包含已有百年歷史的閩客古厝「成美公堂」，及由國際知名園藝匠師打造的唐式庭園「和園」，內有小橋流水、雪園，池塘、假山及落雨松大道，呈現精雕細琢的日式庭園美景，曾創下年度數10萬人次到園區參觀，成為永靖鄉最知名觀光景點。

▲和園內日式景致。（圖／記者唐詠絮攝）

▲成美公堂大門。（圖／記者唐詠絮攝）

根據成美文化園史料記載，1826年，魏氏遷台始祖魏成秀(號儉正)原籍福建省永定縣，攜眷來台後首先居住在台南市後來遷居關帝廳而在永靖街開張「成安」藥鋪，在一場大火後，其子魏尚瑩經營染布及鹽等事業還擔任八堡圳15圳長，從此開枝散葉逐漸累積魏家家業，取「成人之美」將永靖街經營的商號取名「成美」開始行醫濟世，被清光緒帝授「國子監」封號。

▲成美公堂廊道。（圖／記者唐詠絮攝）

永靖鎮公所民政課長陳鴻偉說，當時永靖街經常發生火災，還一度將魏家老店燒掉，因此魏尚瑩在永靖街頭興建主神供奉鄭成功「水奠宮」、街尾興建土地公廟，前後都有神尊鎮守祈福，果真永靖街不再遭受祝融侵害，民生安樂，但如今因為道路重新鋪設，將水奠宮拆除，神尊則移到鄭成功廟。1917年成美公堂也完成二進雙龍的完整格局，第二進明倫亭則成為魏家的私有漢學學堂，後來也改明聖鑾堂，供奉關聖帝君等神尊，成為家族中有疑難事扶乩求神儀式之所。

▲魏家祖先要後代學習孔孟好學精神因此創立此字。（圖／記者唐詠絮攝）

資深導覽專員張耕菡說，而最特別的是廚房內仍設有燒柴古灶，小小的廚房內每餐要煮百餘人的食材，當然得分「士農工商」分批進餐，而且以農作人為第一優先，可見魏家祖先很重視農夫的辛勞，因此每年到「謝平安」這一天，廚房總是擠進滿滿幫忙「搓湯圓」的人潮，感謝上蒼神尊庇佑，祈求來年平安順遂。

▲成美公堂每扇門都可見到詩句。（圖／記者唐詠絮攝）

頂新和德文教基金會表示，整個儀式從20日宮廟遶境，一直進行到21日，23間宮廟集結在永安宮舉辦慶典儀式、搓湯圓及晚上的祈福宴，屆時歡迎民眾到永靖街一起參與「謝平安」這個流傳百年的傳統文化熱鬧盛典。

▲成美公堂內的古灶廚房如今仍經常使用。（圖／記者唐詠絮攝）

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