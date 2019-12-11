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餐廳老闆罵「XXX」！刁菸客反嗆「我要撂人」　兩人全進法院

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▲叼菸客進餐廳遭到老闆勸阻引發口角衝突。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲叼菸客進餐廳遭到老闆勸阻引發口角衝突。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／雲林報導

阿雄（化名）2018年3月間到斗六1家餐廳用餐，還叼著菸在料理區點餐，遭到老闆勸阻於是發生口角，老闆氣得「你是聽不懂人話！幹xx」，阿雄嗆要撂人「你做生意做得這麼囂張，我要讓你做不下去」，兩人都去報警互告對方，雲林地院判處老闆犯公然侮辱罪，處罰6千元；而阿雄犯恐嚇危害安全罪，處拘役30天。

▲叼菸客進餐廳遭到老闆勸阻發生口角，兩人都遭到判刑。（圖／記者唐詠絮攝）

▲叼菸客進餐廳遭到老闆勸阻引發口角衝突，兩人都遭到雲林地院判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

雖然阿雄向法官辯稱，我要去點菜，有叼著菸但沒有點著，陳仲森叫我不要在那邊抽菸，他就開始罵，我只是等我朋友過來而已，沒有對陳仲森恫嚇，後來也沒有進去店裡面，那些言語不是我講的云云。

法官傳喚證人證實老闆所言據實，但老闆因一時情緒氣憤率爾以不雅言語公然貶損阿雄的名譽及人格，所為不該，係犯刑法第309 條第1 項之公然侮辱罪，而阿雄不思理性解決爭執，卻以言語方式恐嚇他人，致他人心生畏懼，係犯同法第305 條之恐嚇危害安全罪，因此量處其刑。

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