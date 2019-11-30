台南安定胡麻產業文化活動登場　黃偉哲：享用本土麻油香支持農民

▲2019台南胡麻季農業產業文化活動接力登場，市長黃偉哲等人出席活動現場，並充當台南胡麻代言人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2019台南胡麻季農業產業文化活動接力登場，11月30日由安定區接棒，台南市長黃偉哲率農業局長李朝塘等團隊出席活動現場，並充當台南胡麻代言人，黃偉哲呼籲全國民眾享用本土麻油香支持和鼓勵農民，才能創造出在地農特產品發展正向循環的動力。

由台南市農業局和安定區農會等單位合辦的安定胡麻產業文化活動，30日在安定區公所西側停車場舉辦，豐富的活動包含麻油雞飯品嚐、身心手腦闖關遊戲及因應食農教育而生的手作麻油紫雲膏體驗、DIY胡麻麻糬及胡麻棉花糖，而此次的無人機空拍體驗更是活動中的一大亮點。

市長黃偉哲表示，近年民眾更加關注食安議題，尤其油品更甚，而安定所產的胡麻油含有不飽和脂肪酸、蛋白質含量高、礦物質及維生素也很豐富，為購買健康油品時的好選擇，盼民眾透過活動的參與，享用本土麻油香支持和鼓勵農民，才能創造出在地農特產品發展正向循環的動力。

農業局長李朝塘表示，安定所產的胡麻之所以品質好，除地理及環境因素外，安定農會與農民採契作方式生產胡麻並選用優質胡麻品種「台南一號」，加上胡麻油的製作過程完全遵循古法，製作過程及檢驗更是層層把關，滴滴香醇成就其獨特的風味，因此要享用既優質又健康的國產胡麻油一定要來到安定。

此次活動有美食品嚐、歌舞表演、闖關及各項體驗活動，讓民眾吃喝玩樂一次滿足，並且透過此次活動的推廣，讓品質最好的安定胡麻能行銷得更廣，創造在地農業新價值。

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