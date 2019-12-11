影／韓辦出示公文打臉黃國昌　王淺秋：拿不出證據就道歉、閉嘴！

記者羅婉庭／台北報導

針對時代力量立委黃國昌指控國民黨總統候選人韓國瑜的岳父30年前經營砂石業時未繳用地補償金，韓國瑜競選總部總發言人王淺秋11日拿出財政部公文，回應黃國昌，若拿不出證據，就請閉嘴、道歉。

王淺秋指出，身為汐止人，沒有將失去民意基礎的黃國昌下架成功，真的很丟臉。黃國昌一路以來的指控，最後都被證實是錯誤、烏龍，甘願淪為「民進黨的分機」，質問「岳父家30年前的事到底甘候選人什麼事？」現在竟再欺負80幾歲老翁。

王淺秋也強調，黃國昌若拿不出證據，就請閉嘴、道歉，不要胡說八道，有問題就到法院提告。

韓國瑜競辦發言人鄭照新也出示公文駁斥，指國產署會勘後，認定大通砂石行所占面積只有一點點，其餘是旁邊低水護岸工程堆積的土方與機具，更秀出多張繳納收據，回擊黃國昌的指控為烏龍。

鄭照新表示，而且依法認定大通砂石行需繳交補償金的部分，通通都有繳納收據，國產署也再95年5月10日解除列管。他痛斥，韓國瑜在91年1月31日卸任立委，但黃國昌硬要扯上韓國瑜，進一步細看申覆到解除列管這四年，正是扁政府執政時期，若有放水、關說「難道是阿扁放水嗎？」

鄭照新呼籲黃國昌停止說謊，把精力放在民進黨的私菸案、慶富案等攸關國計民生議題，不要再搞不太入流的花邊花絮、含沙射影。

▲韓國瑜辦公室拿公文打臉黃國昌。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜競選總部總發言人王淺秋。（圖／記者林敬旻攝）