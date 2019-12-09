從香港偷渡5隻活烏龜！台中男下飛機「胯下鼓鼓的」…海關秒抓包

▲台中盧姓男子因為想要養烏龜，竟從香港偷渡5隻保育龜搭機返台，遭海關當場查獲。（示意圖／取自免費圖庫pixaby）

記者徐愷昕／桃園報導

盧姓男子因想要養烏龜，竟從香港搭機欲返台時，偷偷在胯下藏了5隻活體保育龜，不料在在桃園機場入關時被眼尖海關抓包，當場被移送法辦。檢方偵訊時盧男坦承犯行，桃園地院依非法輸入保育類野生動物活體罪，判盧男有期徒刑7月，緩刑3年。仍可上訴。

38歲家住台中的盧男7月15日欲搭機返台時，明知保育類動物未經農委會同意不得輸入，但基於自己很想飼養，竟將3隻紋陸龜及2隻斑點池龜包覆後藏於胯下，搭乘國泰航空班機從香港攜帶出境。當日下午5時許抵達桃園機場過海關時，因胯下鼓一包行徑怪異遭攔查，稽查人員一開驚見5隻活體龜，立刻將他依法送辦。

檢方偵訊時，盧男坦承犯行，而5隻烏龜也在送屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定後，確認是保育類的紋陸龜及斑點池龜。法官審酌，盧男所輸入的烏龜屬瀕臨絕種的保育類野生動物，數量還多達5隻，有危物種多樣性及生態平衡性，但考量他坦白認罪，態度尚可，又他原意是要自行飼養，最後依非法輸入保育類野生動物活體罪，判他有期徒刑7月，緩刑3年。

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