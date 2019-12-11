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歲末感恩熱銷回饋！洲際W「2019愛您依舊購屋紅包抽抽樂」

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▲▼洲際W「2019愛您依舊購屋紅包抽抽樂」。（圖／業者提供）

圖、文／洲際Ｗ提供

總太集團‧永福地產「洲際W」從公開推出，在眾案齊發的北屯區與台中機捷特區環伺下，秉持產品超高CP值與唯一特殊性，銷售成績表現十分亮眼，為北屯崇德特區難得叫好又叫座的個案。隨著歲末時節的到來，為感謝客戶長期支持與肯定，特別在溫馨的12月舉行「2019愛您依舊購屋紅包抽抽樂」讓許多心動卻還沒行動的客戶，可以把握這一波最強購屋回饋的大好機會。

活動登場前幾天，接待會館現場驚喜聲頻起，客戶詢問度更高了！洲際W「2019愛您依舊購屋紅包抽抽樂」活動辦法是只要當日訂就抽、簽就送現場大試手氣，最大獎項是：購屋禮金20萬、18萬、15萬，除此之外還有新光禮券10萬，GOGOROS1電動摩托車、IPHONE11，活動期間從12/1~12/31，限時專案，抽完為止！

▲▼洲際W「2019愛您依舊購屋紅包抽抽樂」。（圖／業者提供）

北屯崇德新核心「洲際W」24層摩天地標，規劃2-4房，坪數27~45坪，採分棟管理，不需擔心出入安全問題；基地對面即是洲際棒球場，未來將享有百貨、影城第一排的生活價值。在交通優勢1分鐘可上74快速道路崇德匝道，高速串聯整個大台中。

▲▼洲際W「2019愛您依舊購屋紅包抽抽樂」。（圖／業者提供）

熱銷進入倒數計席中「洲際W」基地二面皆是公園開放空間並與低密度開發14期一路之隔，鄰近500公尺四張犁公園散步就到，目前開放親綠席位，開窗即為中庭花園最美樹梢，是全區最健康養生的戶別，非常推薦給退休族或家裡有成長中幼童的家庭，一種健康好生活不錯選擇。

▲▼洲際W「2019愛您依舊購屋紅包抽抽樂」。（圖／業者提供）

除了繽紛四季中庭花園「洲際W」近600坪獨棟休閒會館，1至3樓的設備可與高級私人俱樂部媲美，有交誼廳、親子書屋、無邊際泳池SPA、烤箱、蒸氣室、BBQ露台區、健身房、瑜珈教室…，不論是獨特性、專屬優越感，不僅迎合現代健康潮流，其它公設紳士接待館、KTV、分享廚藝館、親子遊樂室、托兒中心等，落實在家渡假的夢想，值得推薦。

洲際W接待會館：北屯區崇德十九路與四平路口 貴賓專線(04)2247-8887

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