東海女大生撞轎車不治單親媽崩潰！駕駛「左轉燈亮才轉」　警：機車闖紅燈

▲林女撞車後傷重不治，機車車殼零件四散，地上留下一大灘血跡。（圖／民眾提供）

記者陳俊宏／綜合報導

台中東海大學一名林姓女學生騎車上課途中，和對向一輛要左轉的轎車發生相撞，造成她傷重不治。22歲駕駛供稱，他是等左轉燈亮起才轉彎，不解為什麼會被撞上。而警方調閱行車紀錄器、監視器畫面後，研判是死者闖紅燈。

警方表示，10日上午11時9分許，林女騎機車沿環中路慢車道往南方向行駛，而自小客駕駛馮姓男子則沿環中路內側車道，左轉廣福路往西方向行駛，兩車於環中路、廣福路口發生碰撞，機車車頭撞擊轎車右側車身，林女當場倒地不起。

▲▼林女的機車撞上轎車的右側。（圖／民眾提供）

西屯消防分隊表示，救護人員到場時，林女已無生命跡象，右耳及頭部均有出血，現場出血量約400CC，緊急將她送往中港澄清醫院搶救，仍回天乏術。馮男供稱，他是等左轉燈亮起才轉彎，不解為什麼會被撞上。

警方指出，雙方經酒測均無酒精反應，全案暫將馮男依過失致死罪嫌偵辦，此案已由檢方指揮偵辦，而林女死因已報請檢察官相驗。

《聯合報》報導，警方調閱行車紀錄器和附近監視器畫面，研判是林女闖紅燈才釀禍。據悉，半工半讀、單親的死者非常孝順，生活費和學費都自行負擔，機車也是自己買的，如今發生憾事，讓白髮人送黑髮人的母親崩潰，無法接受噩耗。

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