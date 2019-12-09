聊Line走心後約砲！癡情男激戰一回半個月「傻給12萬」　驚覺她是漢子

▲吳男在交友網站上偽裝女性與林男聊天，待林男上鉤後再以缺錢花用為由向他騙取12萬7千元。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者徐愷昕／基隆報導

吳姓男子在交友網站上偽裝女性以暱稱「Emaily」與林姓男子聊天，在得知林男想要開房激戰後，吳男請託16歲少女小美（化名）佯裝Emaily本人前往赴約。一夜情結束，林男深陷Emaily的魅力中，吳男藉此開始用Emaily的身分以各種名目向林男要錢，前後共計詐得林男12萬7千元。基隆地院依詐欺罪判吳男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

吳男2016年11月30日在交友網站上偽裝女性「Emaily」（暱稱）張貼交友廣告，因而認識林男，2人互加好友後開始在Line上聊天，同年12月5日，吳男知道林男想要開房間，特地請託16歲少女小美假扮Emaily身分前往捷運公館站赴約。在經歷一場激戰後，林男深深愛上Emaily，開始對她掏心掏肺的付出，深不知自己其實已掉入吳男設計的圈套裡。

吳男在獲取林男信任後，先以Emaily的身分表示願意與他交往，後續就開始以缺錢花用，但需支付保險費、電費、出國旅費、住院費用、房租、學費、需零用錢、出國旅費、孝親費、行李被偷、生活費及家人病危等理由，陸續於2016年12月12日至12月31日期間向林男要了12次錢，前後共計詐得12萬7千元，其中還有1筆5千元是匯入吳男不知情同居女友的帳戶。

林男驚覺受騙後馬上向警方報案，檢察官訊後以妨害風化、詐欺罪將吳男起訴。法院審理完，吳男媒介未滿18歲少女性交易的部分，被依犯妨害風化罪判處3年2月確定；而詐欺取財的部分，法官認為吳男雖坦承犯行，但事後沒有依約賠償，明顯未盡力彌補林男損失，最後判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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