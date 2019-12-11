比蔣萬安、吳怡農還強！陳玉珍夾手「網路聲量直衝第一」　黃昭順擠入前五





▲韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍。（圖／國民黨團提供）

記者袁茵／綜合報導

隨著距離2020立委大選的時間越近，各政黨候選人的砲火也越來越猛烈。上周「卡神」楊蕙如網軍事件延燒，使部分國民黨人士抵外交部抗議，卻演變成立委陳玉珍手遭夾傷、送到台大醫院重症病床事件，遭網友砲轟浪費醫療資源。根據《網路溫度計》數據顯示，陳玉珍此舉使自己的網路聲量超越「雙帥對決」，成為第一名。

關於陳玉珍手夾門送醫爭議，起因為國民黨多名立委12月6日在外交部抗議爆發衝突，導致立委陳玉珍、林奕華2人掛彩，送往台大醫院醫治，國民黨總統候選人韓國瑜也到醫院探視慰問。然而當探視照片曝光後，只見韓國瑜握著陳玉珍被夾受傷的「右手」，但病床旁邊的心電圖也是平的，被各方嘲諷在進行政治演出。

▲蔣萬安、吳怡農。（圖／記者莊喬迪攝、吳怡農辦公室）

根據《網路溫度計》在12月2日至12月8日的數據顯示，陳玉珍有3萬204筆聲量，拿下當周網路聲量冠軍寶座；而因為皆有出眾外表，將台北市第三選舉區（中山、北松山）變成「女性選民最難抉擇的選區」的民進黨籍立委候選人吳怡農、國民黨籍立委候選人蔣萬安，網路聲量分別為1萬5984筆，以及1萬4334筆，依序為第二、第三名。

另外，被網友質疑是將陳玉珍手插到門縫中，進而導致陳玉珍手受傷的立委黃昭順，網路聲量也有1萬353筆，排名第五名。不過陳玉珍接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時表示，諷刺黃昭順這件事，她覺得這是很不厚道，「黃昭順沒有這樣做，不要看到照片，覺得她摸著我的手，就是她把我夾，不能這樣講，我完全沒有任何印象她把我手放進去夾。」

《網路溫度計》12月2日到12月8日網路聲量前十名：

第一名陳玉珍30204筆

第二名吳怡農15984筆

第三名蔣萬安14334筆

第四名李正皓13106筆

第五名黃昭順10353筆

第六名蘇震清8965筆

第七名劉世芳8065筆

第八名高嘉瑜7566筆

第九名洪慈庸6102筆

第十名王定宇5550筆。

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