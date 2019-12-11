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「飛行夾克」學韓國瑜？民進黨傻眼...「比藍營早3個月」9月全代會就出了

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▲蔡英文9月出席民進黨全代會穿著護國寶台飛行夾克。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文9月出席民進黨全代會穿著護國寶台飛行夾克。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨10日宣布將推出第一波募款小物，正是支持者「敲碗」超久的《護國保台 為民主而戰》飛行夾克。不過，搶在民進黨推出飛行夾克當募款小物後，國民黨總統候選人韓國瑜也在臉書宣布藍營版「鋼鐵H夾克」近期將以公益方式販售。有媒體報導此事，卻稱「民進黨又學韓國瑜」，讓民進黨大喊超傻眼，因為，綠營的飛行夾克早在9月份就出了。

《ETtoday新聞雲》9月份在民進黨全代會前獨家搶先曝光這一件相當搶眼的飛行夾克。9月28日民進黨全代會、黨慶上，綠營2020戰袍「飛行夾克」也首度正式曝光，讓不少粉絲瘋狂敲碗。民進黨10日宣布，《護國保台 為民主而戰》飛行夾克將成為民進黨的首波募款小物，在12日20時20分正式上線，每件售價2020元。

《護國保台 為民主而戰》飛行夾克為MIT在地工廠製造，主色系為軍綠色，袖子左右兩側各有一個臂章，左胸前的白色字體，由原先的民進黨創黨日928改為「2020」，右胸前則是展翅飛揚、中央印有台灣的胸徽，背面則以白色字樣寫下民進黨縮寫DPP。設計理念為，「秉持初心，堅持理念，帶著台灣持續翱翔在自由民主、捍衛人權的道路上」。

民進黨於臉書宣布飛行外套開賣後，韓國瑜也在臉書表示，「鋼鐵H夾克」飛行外套原先雖不打算對外販售，但在極力爭取之下，將舉辦公益販售活動，限量販售1000件、還有20件加碼神秘驚喜。

韓國瑜臉書文末特別強調「詢問度破表」，還酸民進黨「先出不算贏爆紅才是贏」、「確定你們詢問度破表嗎」、「32天後也要贏」。

不僅韓國瑜酸言酸語，中國時報也以標題「又學韓國瑜？民進黨募款推飛行夾克」為題直指民進黨「學韓國瑜」。不過，從時序上來看，民進黨早在韓國瑜前就先推出飛行夾克，顯然沒有「民進黨抄襲」一事，讓綠營大感傻眼。

民進黨發言人李晏榕表示，這完全是令人無比傻眼、啼笑皆非。民進黨在今年928黨慶就已經集體穿上「台灣廠商」訂製的飛行夾克，象徵全黨就戰鬥位置，啟動選戰模式，背章也用老鷹及玉山，象徵小英總統翱翔保護台灣領空。民進黨飛行夾克推出後，詢問十分熱烈，這是兩個月前的新聞。

李晏榕提到，卓榮泰主席自接任黨主席以來，便經常着飛行夾克，這也是許多人都知道的事情，究竟是誰在當模仿貓，應該是非常明白的事情。

李晏榕說，事實上前幾天韓國瑜陣營開始穿飛行夾克時，民進黨內部便有點莞爾，但也代表民進黨的衣服成功吸睛，我們不介意他黨跟隨。但該則新聞標題與內文錯亂，與事實順序錯亂，令人十分無言。

▼藍綠都推出飛行夾克。（圖／翻攝民進黨臉書、韓國瑜臉書）

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