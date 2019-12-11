差點登懷特島！媽媽帶小孩到山頂「合照活火山」...剛走1小時就噴發

▲紐西蘭懷特島火山爆發。（圖／翻攝自Instagram/alismoura）

記者劉亭／綜合報導

紐西蘭懷特島活火山在9日噴發，當局10日確認，已有6人死亡、31人受傷，還有8人失蹤。一名目擊遊客表示，當天早上還在山頂拍了一張懷特島的照片，1點多的時候離開，沒想到下午2點多火山就爆發了。

根據《澎湃新聞》報導，一名華人遊客夏小姐透露，搭乘皇家加勒比郵輪出遊，船上有4600名遊客，當天停在附近懷特島港口，船上遊客可自行選擇下船，搭小船到附近島嶼遊玩。

而懷特島也是其中一個項目，夏小姐表示自己帶著兒子不方便冒險，考慮之後沒有參加登島行程。導遊9日帶了一組遊客去懷特島，但一直沒有消息，當天也沒有任何火山預警。

▲紐西蘭懷特島（Whakaari / White Island）。（圖／達志影像／美聯社）

夏小姐回憶，當天早上去爬山，成功抵達山頂後，還在那邊拍了一張懷特島的照片，並跟兒子介紹「那個就是活火山」，沒想到下午1點多離開後，懷特島2點11分就爆發了。

原本郵輪預計9日晚上6點要起錨離開，但船長6點的時候才通知，因為有些船客還有船員還沒有回來，所以不能走了，希望可以為這些人祈禱，讓他們安全回歸。

在 Instagram 查看這則貼文 Aline Moura（@alismoura）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 8 日 下午 11:34 張貼

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