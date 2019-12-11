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「火山灰染白直升機」宛如核爆　救援隊冒死畫面曝：隨時會再噴發

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▲▼紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發，直升機全是火山灰。（圖／翻攝自BBC）

▲直升機被火山灰覆蓋。（圖／翻攝自BBC）

記者林瑩真／綜合外電報導

紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發，造成嚴重死傷，當地也正在進行救援行動。如今救援影像曝光，整個懷特島一片灰白，救援隊在滿滿火山灰中尋找倖存者，畫面震撼。

綜合外媒報導，紐西蘭懷特島火山噴發造成6人死亡、33人受傷及8人失蹤，傷者中更有多達27人是超過70%的燒傷。醫護人員克拉克（Russell Clark）透露，現場宛如車諾比核爆事故般，到處都是火山灰，一架破損的直升機也被染成白色，視線模糊外，救援隊每人都需要配戴護目鏡及面罩才能進行任務。

即使官方宣布「島上已沒有生還者跡象」，且現場隨時都有可能再次發生噴發，但救援隊仍深入搜尋倖存者，不放過任何機會。對此，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，因為救難英雄的努力，許多人從島上被救出來，「他們真的非常勇敢」。

報導指出，火山爆發當時島上有47名旅客受波及，分別是2名英國人、4名德國人、24名澳洲人、5名紐西蘭人、2名中國人、9名美國人、1名馬來西亞人。外界質疑，科學家早在數週前提高懷特島的火山警報等級，為何旅遊團仍讓旅客登島，需要調查清楚。

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