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紐西蘭火山爆發增至6死　官員曝：燒燙傷病房全滿床「多人命危」！

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記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭懷特島火山9日噴發後不久，當局就確認有5人死亡。如今，根據警方10日的最新說法，罹難人數現已升至6人，是一名稍早在奧克蘭米德爾莫爾醫院（Middlemore Hospital）接受治療的患者。衛生部門的皮特沃森博士（Pete Watson）提到，許多傷者都處在命危狀態。

▲▼2019/12/09，紐西蘭懷特島（White island）火山爆發。（圖／路透）

▲▼專家預估，懷特島火山未來24小時發生類似規模或更小的噴發事件機率為50%。（圖／路透，下同）

▲▼ 紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發。（圖／路透）

綜合紐西蘭先驅報等紐媒報導，此次的火山爆發事件共計有7國47名旅客受到波及，分別是2名英國人、4名德國人、24名澳洲人、5名紐西蘭人、2名中國人、9名美國人、1名馬來西亞人；其中，以澳洲人佔最多數。根據最新死傷統計，目前已有6人死亡、30人受傷，3人接受治療後已出院，失蹤人數維持在8人。

▲▼ 紐西蘭懷特島（White Island）9日火山爆發。（圖／路透）

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）燒早表示，將會盡快協助家屬安排前往紐西蘭，部分家庭預計10日晚間就能搭機抵達，「現階段仍無法透露進一步的細節，但主要的傷勢顯然是燒燙傷，目前病患情況漸趨穩定，可能的話，就會把他們轉至奧克蘭（Auckland）、基督城（Christchurch）等規模較大的燒燙傷病房接受後續治療。」

當地警方稍早已展開相關程序來確認死傷人員的身分，多達27名傷者燒傷面積超過30%，當中許多人是吸入性燒傷。衛生部門的皮特沃森博士（Pete Watson）提到，目前所有燒燙傷治療單位全都滿床，許多傷者都處在命危狀態。

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▼民眾擺花束哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 紐西蘭火山爆發，民眾擺花束哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 紐西蘭火山爆發，民眾擺花束哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

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