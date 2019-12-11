　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

島上人類活埋全滅…只剩一隻虎班貓　紐西蘭懷特島歷史最慘噴發

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼紐西蘭懷特島（Whakaari / White Island）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭懷特島（Whakaari / White Island）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

紐西蘭懷特島（White Island）火山9日下午突然發生爆發，當局已經確認至少6人死亡，另有多人失蹤。事實上，懷特島被稱為紐西蘭最危險火山，歷史上曾有一次大噴發造成島上10名礦工全遭熔岩活埋，僅一隻貓幸運生還。

懷特島位於紐西蘭北島豐盛灣，距離岸邊48公里，島上長年冒著白煙。早在1880年代就已經有礦工登島開採硫磺，用於製作火藥或是肥料，也觀測到多次噴發或噴氣紀錄，例如《南國時報》（Southland Times）1886年9月就記載一封電文，提到居民目擊大量煙霧和蒸氣從懷特島上冒出。

紐西蘭媒體stuff.co網站指出，1914年9月，懷特島發生一次最慘重噴發事件，火山泥流深夜衝向火山口附近的礦場。根據「紐西蘭歷史」網站記載，當時火山口發生坍塌，導致10名礦工直接被活埋。

當時島上唯一的「生還者」，是一隻名叫彼得大帝（Peter the Great）的虎班貓。牠在島上獨自生活了一周才被救難人員發現。《奧塔哥見證人報》（Otago Witness）報導，一名警官發電報出，現場已經沒有任何人類生活過的痕跡，一切工棚、機器等都被岩漿掩埋。電文中寫道，「缺少房屋或家具的跡象，表明人們直接被活埋在居住區域內。」

人們直到1923年才嘗試重回島上採礦。不過，從1975年12月至2000年9月間，島上出現了有史以來持續最常的一系列火山噴發。這次噴發期的最後一次大爆發發生在2000年7月，導致原本的火山口被火山灰填滿，並在附近形成一個全新的火山口。

懷特島沉寂了一段時間後，2012年8月份又發生一次爆發，隨後，2013年初又觀測到噴氣和硫磺爆炸現象，導致原本的火口湖消失。懷特島上一次噴發發生在2016年4月，當時一次短暫的噴發，使火山口底部堆滿噴發物質。

▼1914年一次噴發，紐西蘭懷特島上礦工全數遭活埋，僅剩一隻貓倖存。（圖／翻攝自Tauranga Memories）

▲▼紐西蘭懷特島歷史上最慘重噴發，島上所有人遭活埋，僅剩一隻貓倖存。（圖／翻攝自Tauranga Memories）

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
想要寶寶卻戴套！男友下秒秀「小洞洞」　她超吐血
50天3明星輕生！揭「南韓娛樂圈自殺魔咒」　6原因毀了他們
小孩智商「遺傳爸爸or媽媽」？　答案揭曉了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正露丸氣味「苦怨纏人」！消費者悲憤求助　官方神回應被2萬人讚爆

島上人類活埋全滅…只剩一隻虎班貓　紐西蘭懷特島歷史最慘噴發

洋房38男「共享」1女！詐騙集團包吃包住　專騙大陸人

「他們鎖上門…摔死我孩子」！緬甸屠殺羅興亞人國際法庭開庭　翁山蘇姬現場聆聽

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！2人黑暗過去曝光　她聽完判決跪著哭了

馬斯克開Cybertruck「防彈車」　吃完壽司直接撞翻路牌！

日前防衛廳長官玉澤德一郎「住家旁遭槍擊」　高中同學帶槍投案！

大學醫院診間外「突然槍殺6人」　捷克42歲嫌逃3小時…車內自轟亡

快訊／羅克賽二重唱女歌手腦癌辭世 享年61歲

美國會達成國防授權法共識　制裁土耳其…強勢回應北韓核武

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

任賢齊重現22年前經典《心太軟》　爆料羅志祥：他是踩在我頭上的傢伙

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

正露丸氣味「苦怨纏人」！消費者悲憤求助　官方神回應被2萬人讚爆

島上人類活埋全滅…只剩一隻虎班貓　紐西蘭懷特島歷史最慘噴發

洋房38男「共享」1女！詐騙集團包吃包住　專騙大陸人

「他們鎖上門…摔死我孩子」！緬甸屠殺羅興亞人國際法庭開庭　翁山蘇姬現場聆聽

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！2人黑暗過去曝光　她聽完判決跪著哭了

馬斯克開Cybertruck「防彈車」　吃完壽司直接撞翻路牌！

日前防衛廳長官玉澤德一郎「住家旁遭槍擊」　高中同學帶槍投案！

大學醫院診間外「突然槍殺6人」　捷克42歲嫌逃3小時…車內自轟亡

快訊／羅克賽二重唱女歌手腦癌辭世 享年61歲

美國會達成國防授權法共識　制裁土耳其…強勢回應北韓核武

正露丸氣味「苦怨纏人」！消費者悲憤求助　官方神回應被2萬人讚爆

島上人類活埋全滅…只剩一隻虎班貓　紐西蘭懷特島歷史最慘噴發

上校艦長P圖韓國瑜不雅照　劉寶傑四度崩潰：這個人捍衛海疆「我命真大」

把握2019黃金翻身期！最旺Top 3星座　專家：想什麼就有什麼

「暗黑郭雪芙」水野朝陽引退倒數！　台灣開房「最後一脫」驚喊：好大、進來就嚇到

CBA／劉曉宇扣籃失手　林書豪：前90%都很漂亮

1.3億用戶團購電商1年就破產！　瘋狂燒錢補貼「負債69億」

1500kg木材砸爆頭！高雄女員工成肉墊「血染工廠」變形慘死　同事燒紙錢

洋房38男「共享」1女！詐騙集團包吃包住　專騙大陸人

身世坎坷超拼命！　外送員憶趣事笑了：很多女生看到我…就只圍浴巾取餐

追撞聯結車！貨櫃車運將遭拋飛　躺國道「目睹火燒車」妻女成焦屍

國際熱門新聞

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

快訊／羅克賽二重唱女歌手辭世

鄰屋傳詭笑！警破門見兄殺妹母子

「垃圾桶寶寶」竟是電腦天才！

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

馬斯克開防彈車　直接撞翻路牌

羅興亞人滅族　翁山蘇姬現身法庭

相機+放大鏡　他神手美照吸14萬讚

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

他接受骨髓移植　精液含捐贈者DNA

夜店保鑣酸女孩「胖醜免擔心被硬上」

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

更多熱門

相關新聞

紐西蘭火山爆發增至6死　多人命危

紐西蘭火山爆發增至6死　多人命危

紐西蘭懷特島火山9日噴發後不久，當局就確認有5人死亡。如今，根據警方10日的最新說法，罹難人數現已升至6人，是一名稍早在奧克蘭米德爾莫爾醫院（Middlemore Hospital）接受治療的患者。衛生部門的皮特沃森博士（Pete Watson）提到，許多傷者都處在命危狀態。

火山爆發釋毒氣　學者：吸一口心跳停

火山爆發釋毒氣　學者：吸一口心跳停

紐警改口：現在啟動刑事調查太早

紐警改口：現在啟動刑事調查太早

貓脖纏怪異領帶　世界第二毒險奪命

貓脖纏怪異領帶　世界第二毒險奪命

紐國火山爆發　倖存者還原爆發瞬間

紐國火山爆發　倖存者還原爆發瞬間

關鍵字：

懷特島White Island紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

雪莉最終屍檢報告出爐！「身亡時間曝光」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

阿滴被批「裝老大哥」！ 　網怒：好意被扭曲

一家三口陪跑車　爸撞飛目睹妻女燒死

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

50天3明星輕生！揭「南韓娛樂圈自殺魔咒」

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

女服務生長髮捲入製麵機…只剩雙腳在外！

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面