一家4口「搭郵輪慶生」遇火山噴發　下落不明！懷特島仍8人失蹤

▲澳洲一家四口出遊慶生，遇到火山噴發。（圖／翻攝自news.sky）

記者錢玉紘／綜合報導

紐西蘭懷特島活火山在9日噴發，當局在10日確認，已有6人死亡，33人受傷，還有多達8人失蹤，但島上「已無生還跡象」，恐怕兇多吉少，失蹤者的家屬都急著找人，並祈禱有好消息出現。紐西蘭衛生部門的皮特沃森博士（Pete Watson）提到，許多傷者都處在命危狀態。

綜合外媒報導，失蹤的有來澳洲自雪梨的蘭佛德（Langford）一家四口，包含51歲的爸爸安東尼（Anthony），媽媽克莉絲汀（Kristine），19歲的兒子傑西（Jesse）以及17歲的女兒薇諾娜（Winona），當時一家人搭著「皇家加勒比」郵輪（Royal Carribean Cruise）參觀懷特島。媽媽克莉絲汀幾天前在IG上PO照片表示，他們正在郵輪上慶祝安東尼51歲的生日。

安東尼的哥哥羅德尼（Rodney Langford）向澳洲媒體「7NEWS」表示，大家仍然保持希望，祈禱蘭佛德一家已經被平安送往醫院了，「我們真的甚麼都不知道，只希望能盡快聽到他們的消息」。

當時在島上的還有來自阿德萊德（Adelaide）53歲律師葛文（Gavin Dallow），以及他的48歲妻子莉莎（Liza Hosking）以及15歲女兒柔伊（Zoe Hosking），目前家人確認莉莎已經被送往醫院，但是其丈夫跟女兒都還失蹤。葛文的爸爸布萊恩（Brian Dallow）向《雪梨先鋒報》表示，他完全連絡不上兒子，已經與澳洲政府聯繫，現在家人們都聚集在他的家中，一起祈禱會有好消息出現。

▲民眾擺花束哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



失蹤人口中還有47歲的媽媽朱莉（Julie Richards）以及她的20歲女兒潔西卡（Jessica），他們同樣也是「皇家加勒比」的乘客，朱莉的姊妹芭芭拉（ Barbara Whitehead）表示，她著急到快要崩潰了，但是卻完全沒有任何消息。潔西卡在澳洲昆士蘭大學加頓分校主修獸醫技術。

目前6名死者中，身分公開的只有紐西蘭導遊海登（Hayden Marshall-Inman），他是名經驗豐富的導遊，哥哥馬克（Mark）表示，海登在死的時候，還是正在從事其熱愛的工作。



此次的火山爆發事件共計有7國47名旅客受到波及，分別是2名英國人、4名德國人、24名澳洲人、5名紐西蘭人、2名中國人、9名美國人、1名馬來西亞人，其中許多人是「皇家加勒比」的乘客。根據最新死傷統計，目前已有6人死亡、30人受傷，3人接受治療後已出院，失蹤人數維持在8人。