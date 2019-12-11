火山噴發後畫面曝！懷特島變「整片死白」　救援隊：像核爆炸過

▲紐西蘭懷特島火山噴發。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

紐西蘭懷特島活火山在9日噴發，當局在10日確認，已有6人死亡，33人受傷，還有8人失蹤。現在救援時的影像也曝光，可以看到整個懷特島幾乎都被灰白色的火山灰覆蓋，一片死寂，也因為空氣中大量的火山灰，視線非常模糊。先前救援隊宣布，目前島上已經「沒有生還跡象」。



BBC報導，醫護人員克拉克（Russell Clark）回憶，當時他們飛到懷特島救援受困的旅客，他形容現場就像以車諾比核爆為主題的影集「核爆家園」一樣，所有的東西都被輝覆蓋著，他與其他夥伴登陸的時候，立即看到一架直升機，顯然是在火山噴發前就在那邊，旋翼槳葉已經掉了，而且整架飛機都變成白色。

另一段由奧克蘭直升機救援隊（Auckland Rescue Helicopter Trust）釋出的影片可以看到，救難人員抵達島上的時候，視線相當模糊，到處都是灰，他們必須要配戴護目鏡以及面罩，避免吸入火山灰和空氣中的毒氣。



紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也在受訪時稱讚這些救難英雄的表現，「因為他們的努力，許多人被從島上救了出來，他們真的非常勇敢」。









▲救援隊搭乘的直升機影像曝光



不幸的是，雖然救難英雄們冒死前往火山爆發後的懷特島上，官方仍在10日宣布，目前島上已經沒有生還者的跡象。救難人員在島上發現5具屍體，第6名罹難者在送醫後不治，目前還有8人失蹤，但恐怕凶多吉少，另外，受傷的33人中，有3人已經出院，但有27人身上都有超過70%的燒傷。

事實上，當地的地震學家在3周前就已經提高了懷特島活火山的警報等級，但火山爆發時，仍有47名旅客在島上，外界質疑，為何旅遊團在這種情況下還照樣讓遊客登島？當地警方已經就此方向展開調查究責，總理阿爾登也表示，這個問題必須要找出答案。



此次的火山爆發事件共計有7國47名旅客受到波及，分別是2名英國人、4名德國人、24名澳洲人、5名紐西蘭人、2名中國人、9名美國人、1名馬來西亞人，其中許多人是「皇家加勒比」的乘客。根據最新死傷統計，目前已有6人死亡、30人受傷，3人接受治療後已出院，失蹤人數維持在8人。