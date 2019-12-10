挺藍同志祁家威表態支持蔡英文　區域立委保住蔣萬安、林奕華

▲祁家威表態挺蔡英文。（圖／翻攝祁家威臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

同婚運動先驅祁家威10日晚間於臉書開直播表態對明年大選的態度，並呼籲大家「投票一定要給3號蔡英文」，另也點名2位國民黨立委林奕華、蔣萬安一定要讓他們連任。

祁家威身穿藍色夾克開直播，他說如果穿藍色一定是「死藍甲」的話，那是很膚淺的，不能用顏色去標籤一個人的立場，過去沒有民進黨的時代，小時後只能投國民黨，但現在有很多不同政黨。

祁家威提到，在總統蔡英文任內通過同婚專法，因此明年111大選，投票一定要給3號蔡英文，但是立委的話有分區域、不分區。

祁家威自稱自己是「老藍甲」，他認為區域立委選舉大家要拋去藍綠情節，並以自己的選區中正萬華區為例，盼選民「一定要傾全力死命保住林昶佐讓他連任 ，因為他的對手就是反同的國民黨林郁方。」

而在大安文山的部分，祁家威表示，之前曾去國民黨立委林奕華的場子力挺，雖然她是 國民黨的，但她幫助同志的解決很多事情，即便是半夜1點多，她也會到現場解決，且在立法院5月17日表決同婚專法那天，國民黨投下7票同意票，有很多是她說服出來的。

祁家威呼籲，區域立委要慎選，如果是挺同的國民黨籍那幾個，像是林奕華、蔣萬安依定要讓他們連任，要讓台灣民主被世界看到，挺同的民意代表政治生命不會結束，若讓這些挺同的民意代表結束政治生命，那麼國際上的政治家也都不會去碰同性議題。