7.0強震「0403地震後最大」　氣象署：1周內防規模6餘震

記者李姿慧／台北報導

今天(27日)深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7地震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地震，全台搖晃有感。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，未來3天到1周內將有規模5.5到6.0的餘震，這起地震為去年0403花蓮大地震以來，也是近一年半以來最大地震。

▲今晚發生規模7.0強震。（圖／氣象署提供）

吳健富表示，今天晚間宜蘭縣政府東方32.3公里處發生規模7.0地震，主要是板塊在花蓮向北隱沒導致，未來3天到一周內將有規模5.5到6.0餘震，提醒民眾留意防震。

根據統計，今年發生規模6以上地震已有5起，吳健富指出，今天晚間規模7地震，是繼2024年4月3日花蓮發生芮氏規模7.2地震以來，再次看到規模7的地震，也是一年多來最大地震。

該起規模7地震也讓全台有感，其中北部地區民眾感受搖晃劇烈，吳健富表示，因震央靠近北部，感覺搖晃較明顯，主要是盆地和大樓效應。

今晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震。震央在宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地震，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在宜蘭縣蘇澳、宜蘭縣宜蘭市、新北市雙溪、花蓮縣和平、台北市木柵、基隆市、台北市、新北市、桃園市三光、桃園市、新竹縣關西、花蓮縣花蓮市、台中市梨山、南投縣合歡山、新竹市、苗栗縣南庄、新竹縣竹北市、苗栗縣苗栗市、彰化縣彰化市、雲林縣草嶺、雲林縣斗六市、台東縣成功、嘉義縣番路、嘉義市、台南市白河。