7.0強震桃機天花板掉落「2旅客遭砸」！公司回應：未造成人員受傷

記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

台灣東部海域27日深夜發生7.0強震，地震導致桃園國際機場第二航廈局部設施受損，包括C1、C5、C7候機室及行李轉盤等部分輕鋼架天花板掉落，另有個別電梯、電扶梯及電車一度停駛。桃園機場公司第一時間啟動緊急應變機制，派員進行巡檢與安全管制，目前航班起降及整體營運大致正常。

桃園機場公司指出，地震發生後即派員進入受影響區域處理，確保旅客及作業人員安全。初步盤點，受影響範圍涵蓋候機室、管制區內部分樓層，以及管制區外公共空間，相關掉落物已即時清除，並完成必要封鎖與處理。

2旅客安全被砸到 安全無虞

機場公司說明，事件中有2位旅客遭輕鋼架天花板掉落砸到，所幸未造成人員受傷，旅客目前安全無虞，相關現場已完成清理。

加強巡檢修整

桃園機場公司表示，已要求相關單位持續加強後續巡檢與結構安全確認，並掌握各項設施運作狀況，以維持機場營運與旅客服務品質。其中，第二航廈C1候機室天花板已進行修整作業，後續處理進度將適時對外說明。