有「瑞典當代音樂國寶美譽」的羅克賽(Roxette)二重唱,女主唱瑪麗芙蒂森(Marie Fredriksson)跟腦瘤搏鬥17年後,於周二(10日) 辭世,享年 61歲。

跟她搭檔的男團員是皮爾蓋索(Per Gessle),他們最著名的作品包括電影《麻雀變鳳凰》插曲It Must Have Been Love。

該團於1 980年代晚期發跡,由歌聲爆發十足的唱瑪麗芙蒂森主唱,皮爾蓋索 負責詞曲創作,兩人聯手以The Look這首熱門單曲在全球流行樂壇上締造了一波波流行搖滾的音樂高峰,因此獲得瑞典國寶的美稱。

該團曾兩度來台舉行演唱會,最近一次是2012年3月。皮爾蓋斯2012年受訪問時提到,瑪麗芙蒂森只有百分之5的康復機會,但她仍勇敢的對抗腦瘤。期間 經過漫長的治療過程,也曾短暫失去部分記憶,至必須重新學習閱讀。