與家人吵架！12歲男童氣炸離家...3個月騎了3000公里「吃喝全靠乞討」

▲男童和家人鬧彆扭，一氣之下離家3個月。（圖／翻攝看看新聞截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

安徽滁州日前一個寒冷的深夜裡，一名騎著腳踏車的男童逆向行駛在機動車道上，立刻引發司機的關注並報警求助。面對警方20分鐘的詢問，男童終於卸下心防，坦承他9月份與家人鬧彆扭，一氣之下便離家出走打算到北京旅遊，3個月的時間騎了共3000多公里，厲害的是，一路吃喝全靠乞討，最後到滁州卻迷路，所幸被一名好心的司機出手相救。目前，父親已將孩子帶回家。

綜合陸媒報導，事發在安徽滁州，一名開著白色轎車的司機意外發現，對向竟然有一名男童獨自一人逆向騎著腳踏車在路中央，於是一路尾隨並向警方通報。警方到達現場後，與男童僵持了約20多分鐘，對方才答應暫時前往派出所。

回到派出所後，面對警方的耐心追問下，男童才表示自己今年12歲，來自海南省三亞市，今年9月時和家人鬧彆扭，一氣之下便騎著腳踏車離家出走，打算來個北京旅遊，未料到了滁州後，竟然迷路，所幸最後被好心人出手相救。據悉，男童離家近3個月，騎了約3000多公里，且一路上的吃喝全靠自己雙手乞討。

警方發現男童的第二天晚上，對方的父親從海南三亞趕到了滁州，父子倆在離別近三個月後重逢。在辦完相關移交手續後，父親帶著孩子安全離開了滁州。

案件曝光後，網友留言指出「生存能力強」、「這孩子將來不得了，適應生存能力太強了」、「還好沒有遇到壞人，這回大小都老實了，看他們還吵不」、「中國治安好」、「好倔強的熊孩子，希望不要有第二次了」、「沒出事真是幸運」。

觀看影片請點此

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！