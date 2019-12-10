台灣囝仔出征北京奪「小坎城」微電影第三名　　趴地整天拍《流浪者》毛孩

▲台灣微電影導演林駿朋在北京素有小坎城稱號的「公益廣告大賽」當中，奪下第三名 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

北京公益廣告大賽被稱為是公益微電影界的小坎城影展，這次在北京舉辦，總計有2300組人參賽，而來自台灣微電影導演林駿朋以流浪毛小孩為主題拍攝的《流浪者》一片，奪下了第三名。

臺灣照生會貓狗119執行長董冠富與 Eye movie影像創作導演林駿朋，15年來見證了無數的貓狗不幸，希望能拍攝出臺灣流浪狗的一天「流浪者」影片，讓國際上能有更多的人可以注意到毛孩子、尊重毛孩子，所以才拍了這部影片，導演林駿朋、攝影師羅一軒以及化妝師沈鎂臻（沈叮叮），從永和區一直尋找流浪犬一直找不到，而到了板橋區第二殯儀館附近才找到在車下的這兩隻毛孩，導演與攝影師各拿一台攝影機，不斷的追狗的鏡頭，而化妝師並在旁看住設備以免遺失，當中為了引出流浪犬化妝師還跑去買罐頭，拍攝結束後，由攝影師帶回後製以及初剪，再由導演執行其餘後製及出片。

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▲台灣微電影導演林駿朋在北京素有小坎城稱號的「公益廣告大賽」當中，奪下第三名 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這次能夠從2300組參賽者當中奪下優秀獎（第三名），導演林駿朋表示相當開心，也是對自己跟團隊的一個肯定，他說：「當我們在網路上搜尋臺灣之光的時候，會發現原來有這麼多人，在不同的領域中努力耕耘，他們的名字大眾並不一定知曉，卻是將臺灣帶上國際舞台，讓世界聽到這座島嶼的名字的幕後功臣，當我們看見或聽見他們的時候，往往是他們獲得成果的瞬間，看起來是美好而動人的結果，背後往往付出許多無法與他們言說辛苦與心酸。」

▲導演林駿朋（圖右）在北京素有小坎城稱號的「公益廣告大賽」當中，奪下第三名 。（圖／記者吳奕靖攝）

林俊朋表示更要感謝台灣照生會貓狗119。因為他們自己除了要承擔自己所收養的550隻毛孩子的龐大經費外，他們每一位成員常常放棄自己的休息、自己的睡眠以及陪伴家人的時間，來做民間24小時貓狗救援，這次要不是有他們給機會，這部微電影也不會產生。