　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聖誕老人也行搶？年關近蘆洲警演練圍捕　車牌辨識系統立大功

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蘆洲警防搶實警演練，歹徒穿著聖誕老人裝相當應景。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蘆洲警防搶實警演練，歹徒穿著聖誕老人裝相當應景。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

「通通不要動，把錢交出來！」10日下午三名歹徒身穿聖誕老人裝，分別持刀槍至新北市蘆洲區長榮路農會行搶，讓領錢民眾看傻了眼，原來是蘆洲分局正在進行「攔截圍捕實警演練」，警方運用「雲龍車牌辨識系統」確認逃逸路線並實施攔截圍捕，並透過心戰喊話讓歹徒棄械投降。

新北市警察局蘆洲分局於蘆洲農會長榮分部進行「攔截圍捕實警演練」，由三名偵查佐及員警穿著「聖誕老人裝」扮演搶匪，控制警衛並怒吼行員行搶，得手後駕駛小客車逃逸，警方獲報隨即啟動攔截圍捕，歹徒行經環堤大道，警方透過「攔截前車、逼迫後車」方式，提早運用車流攔下且阻擋歹徒車輛，一名歹徒心虛下車向警方咆哮，後因不敵警力而遭逮捕。

▼農會職員按照歹徒指示交付錢財。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲警防搶實警演練，歹徒穿著聖誕老人裝相當應景。（圖／記者陳豐德翻攝）

此時另兩名歹徒竟繼續駕車逃逸，最終歹徒車輛被3組「快速打擊特警隊」在三重區如意街上「前後包抄」，其中一名歹徒自知無路可逃，隨即下車投降；另一名歹徒挾持民眾並與警方對峙，過程要求與女兒見面，最後在警方指揮官及歹徒女兒心戰喊話下，最後一名歹徒棄械投降。

此次演練，蘆洲警操作空拍機全程追蹤歹徒行徑，從空中到地面進行全面追緝，使路過民眾瞠目結舌並表示「沒看過聖誕老人搶劫，很新鮮也很逼真」！蘆洲警方表示，此次演練以聖誕老人裝扮之巧思行搶，吸引民眾注意亦提醒大眾遇到類似案件切勿慌張，藉由與金融業者、鄰近轄區警力合作，以提高銀行行員及保全人員警覺心，並強化執勤員警對於搶案、重大刑案應變能力，宣示警方維護金融機構安全與防搶決心。

▼歹徒持槍挾持人質與警方對峙，透過心戰喊話讓他棄械投降。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲警防搶實警演練，歹徒穿著聖誕老人裝相當應景。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲警防搶實警演練，歹徒穿著聖誕老人裝相當應景。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲警防搶實警演練，歹徒穿著聖誕老人裝相當應景。（圖／記者陳豐德翻攝）

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

殺彎失敗驚悚影片曝！泰山重機騎士跨雙黃線遭貨車輾過　送醫搶救身亡

想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌　全慘遭肉搜關版

舊手機成汽車之眼！1個APP升級Level2.5自動駕駛「秒省3萬元」

ET快訊
陳子玄簽字離婚！斷開大14歲老公陳建隆…爭2歲遲緩兒撫養權
新一波東北季風增強！2地區晚起變天轉雨　北部高溫明剩20°C
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「膠帶黏香蕉」爆紅！　高市警局跟風貼紅單：罰款金額由你決定

機車被偷7pupu報案「抓出來！」　調出監視器一看竟是…她腦公

清點木材到一半...「綑綁束帶」突斷裂！高雄女工遭重壓慘死

19歲女大生騎Gogoro與左轉轎車相撞　大量失血送醫急救不治

北上送貨遇死劫！運將拋飛倖存　妻女燒成焦屍剩他獨活...家屬忍痛赴桃殯指認

聖誕老人也行搶？年關近蘆洲警演練圍捕　車牌辨識系統立大功

顏值肌力高雄警拚消防猛男六塊肌　女網友：好想為你生小孩

遭男警壓倒在地…台聯前立委周倪安按鈴控告柯文哲「教唆傷害」！

嘉義水牛公園池塘中央浮出一具屍體　死因待查　

原本下山要求婚...車卡山路叫拖吊「5千變1萬4」　怒向消保官投訴

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

「膠帶黏香蕉」爆紅！　高市警局跟風貼紅單：罰款金額由你決定

機車被偷7pupu報案「抓出來！」　調出監視器一看竟是…她腦公

清點木材到一半...「綑綁束帶」突斷裂！高雄女工遭重壓慘死

19歲女大生騎Gogoro與左轉轎車相撞　大量失血送醫急救不治

北上送貨遇死劫！運將拋飛倖存　妻女燒成焦屍剩他獨活...家屬忍痛赴桃殯指認

聖誕老人也行搶？年關近蘆洲警演練圍捕　車牌辨識系統立大功

顏值肌力高雄警拚消防猛男六塊肌　女網友：好想為你生小孩

遭男警壓倒在地…台聯前立委周倪安按鈴控告柯文哲「教唆傷害」！

嘉義水牛公園池塘中央浮出一具屍體　死因待查　

原本下山要求婚...車卡山路叫拖吊「5千變1萬4」　怒向消保官投訴

「膠帶黏香蕉」爆紅！　高市警局跟風貼紅單：罰款金額由你決定

海軍柴嚴肅臉「巡視沙灘」　看到情侶走上前：肉肉交出來！

在韓國1年收穫多！王維中：嘗試許多球路也學會卡特球

棄嬰竟是電腦天才！「垃圾桶寶寶」15歲開公司...30歲身價18.9億

「家人不知她生雙胞胎！」護理師偷抱初生女嬰送給阿姨

日職／張奕12強發光自爆去年險被開除　轉投手過的很苦

高中鋁聯／王政傑再見安打　育民工家4比3逆轉北科附工

陳子玄離婚前兆「5個月沒PO老公動態」！　無奈苦喊：他沒幫我過生日

媽媽回家衝去迎接！胖喵化身家政婦「拱背擦地板」：快稱讚我

新竹市6處節電示範社區出爐　帶動節電風氣

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

1票落選提告反倒贏2票　法官判國民黨籍村長當選無效

國一北上火燒車　回堵17公里

即／北市公車右轉撞行人！女慘被捲入車底　送醫搶救

小吃店驚傳撞擊聲！火辣闆娘無助拍門淚崩：救救我

新竹虐貓閻王被私刑　傷勢曝光

晶華失火「香奈兒包全黑」　雙方互告求償

耕莘暗黑傳統？逼學弟抽籤幫尻尻

按摩妹曝會館潛規則！見男客一度軟腳諷：沒感覺

5大學生夜衝0度武嶺！機車故障凍僵　

更多熱門

相關新聞

聖誕老人路跑活動染紅倫敦街頭

聖誕老人路跑活動染紅倫敦街頭

英國倫敦的維多利亞公園8日舉辦公益路跑，這是一項叫做Santa Dash的活動，分為5公里組和10公里組，從2006年開始一年舉辦一次，今年現場聚集4千多位聖誕老人一同參與。主辦方Skyline Events表示，從活動開始至今，已經為各個慈善機構募到超過35萬英鎊（約台幣1400萬元）。

新北防搶演練逼真　民眾看傻眼

新北防搶演練逼真　民眾看傻眼

推輪椅母過馬路遭按喇叭　回嗆三字經爆鬥毆

推輪椅母過馬路遭按喇叭　回嗆三字經爆鬥毆

浪浪倒地前緊抱玩偶　網友看完全哭了

浪浪倒地前緊抱玩偶　網友看完全哭了

蘆洲里長將資收物變百萬獎助學金

蘆洲里長將資收物變百萬獎助學金

關鍵字：

聖誕老人蘆洲防搶圍捕車牌辨識

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

《長江七號》惡霸小胖11年後變身！美少女近照曝光

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面