聖誕老人也行搶？年關近蘆洲警演練圍捕　車牌辨識系統立大功

▲蘆洲警防搶實警演練，歹徒穿著聖誕老人裝相當應景。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

「通通不要動，把錢交出來！」10日下午三名歹徒身穿聖誕老人裝，分別持刀槍至新北市蘆洲區長榮路農會行搶，讓領錢民眾看傻了眼，原來是蘆洲分局正在進行「攔截圍捕實警演練」，警方運用「雲龍車牌辨識系統」確認逃逸路線並實施攔截圍捕，並透過心戰喊話讓歹徒棄械投降。

新北市警察局蘆洲分局於蘆洲農會長榮分部進行「攔截圍捕實警演練」，由三名偵查佐及員警穿著「聖誕老人裝」扮演搶匪，控制警衛並怒吼行員行搶，得手後駕駛小客車逃逸，警方獲報隨即啟動攔截圍捕，歹徒行經環堤大道，警方透過「攔截前車、逼迫後車」方式，提早運用車流攔下且阻擋歹徒車輛，一名歹徒心虛下車向警方咆哮，後因不敵警力而遭逮捕。

▼農會職員按照歹徒指示交付錢財。（圖／記者陳豐德翻攝）



此時另兩名歹徒竟繼續駕車逃逸，最終歹徒車輛被3組「快速打擊特警隊」在三重區如意街上「前後包抄」，其中一名歹徒自知無路可逃，隨即下車投降；另一名歹徒挾持民眾並與警方對峙，過程要求與女兒見面，最後在警方指揮官及歹徒女兒心戰喊話下，最後一名歹徒棄械投降。

此次演練，蘆洲警操作空拍機全程追蹤歹徒行徑，從空中到地面進行全面追緝，使路過民眾瞠目結舌並表示「沒看過聖誕老人搶劫，很新鮮也很逼真」！蘆洲警方表示，此次演練以聖誕老人裝扮之巧思行搶，吸引民眾注意亦提醒大眾遇到類似案件切勿慌張，藉由與金融業者、鄰近轄區警力合作，以提高銀行行員及保全人員警覺心，並強化執勤員警對於搶案、重大刑案應變能力，宣示警方維護金融機構安全與防搶決心。

▼歹徒持槍挾持人質與警方對峙，透過心戰喊話讓他棄械投降。（圖／記者陳豐德翻攝）



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