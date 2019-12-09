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「紅色人海」淹沒倫敦街頭　4000名聖誕老公公齊聚路跑

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▲▼每位參賽者都以聖誕節為主題盛裝打扮。（圖／路透）

▲每位參賽者都以聖誕節為主題盛裝打扮。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國倫敦的維多利亞公園8日舉辦公益路跑，這是一項叫做Santa Dash的活動，分為5公里組和10公里組，從2006年開始一年舉辦一次，今年現場聚集4千多位聖誕老人一同參與。主辦方Skyline Events表示，從活動開始至今，已經為各個慈善機構募到超過35萬英鎊（約台幣1400萬元）。

參加Santa Dash的人會換上以紅色為主的服飾，將自己打扮成像是聖誕老人一般，與大多的路跑活動不同，不論是兒童、成人甚至寵物都可以一同參加，在出發之前，有打扮成小精靈的工作人員帶領大家一起做暖身操，完賽者可以獲得一份免費的碎肉餡餅和證明獎牌。

▲▼現場也有許多兒童與家長一同參與路跑活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲現場也有許多兒童與家長一同參與路跑活動。（圖／達志影像／美聯社）

除了聖誕老人之外，也有其他人扮成馴鹿和雪人，雖然天氣寒冷，但參與的每個人都面帶微笑，非常享受在現場的氛圍裡。

Skyline Events發言人狄龍（Siobhan Dillon）表示，在維多利亞公園看到這麼多名聖誕老人真是太瘋狂了，這是舉辦以來規模最大的一次，而且每個人都對聖誕節充滿了熱情，今年目標希望能為慈善機構募到50萬至100萬英鎊（約台幣2000至4000萬）。

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