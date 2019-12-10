旗津阿婆讚：小孩很漂亮！下秒「直球吐心聲」　夫妻倆心碎：不用硬聊沒關係

▲陌生阿婆一看到原PO小孩就稱讚「長得很漂亮」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

阿婆不會聊就不要硬聊啦！一名女網友表示，她日前和老公帶小孩去高雄玩時，遇到一名陌生阿婆，對方先是稱讚他們家小孩長得很漂亮，沒想到下秒卻超直接評論夫妻倆的長相，讓她和先生心情五味雜陳，氣氛也尷尬到最高點。

「我們到底要生氣還是要開心啊？」一名媽媽在臉書「爆怨公社」中心碎發文，她表示8日和家人去旗津玩時，有名阿婆看到他們一家，先是向自己家人稱讚「你看！他們2個小孩都長得好漂亮！」怎料下秒卻誠實吐露心聲，表示「但是爸爸媽媽都長得不漂亮」，讓原PO和先生臉上瞬間三條線。

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阿婆隨後意識到自己太直接，便不好意思地說「拍謝啦！我講話比較直！你們小孩真的很漂亮，你們就沒麼漂亮。」默默地又再補了一槍。原PO和先生心情洗了一場三溫暖，卻也不好意思生氣，只自嘲「歹竹出好筍」、「我們把不好的都自己吸收掉，好的給小孩了啦」化解尷尬。

▲阿婆直球告白讓人想翻白眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

從某方面來說，他們一家還是有被稱讚到，阿婆也並非惡意，但夫妻倆的玻璃心還是碎了一地，抱怨「不會聊天沒關係，我們沒有硬要跟你們聊天啊！」

貼文一出，網友們都暈了表示，「老公EQ高，這樣一定能教育出好孩子」、「這叫白目不是直」、「阿婆真的很令人傻眼，從文字就感覺到你們當下有多尷尬」、「媽媽很漂亮啊！眼睛很大耶」、「父母基因優良，才能製造漂亮的小孩好嗎」、「嘴笨沒關係，還硬要說一些別人聽了很無言的話」。

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