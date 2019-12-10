「95加滿」跳到105元…她只有30刷卡也悲劇　母7pupu救援：怎生到這些笨小孩

▲原PO分享去加油的糗事。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女騎士抱怨自己沒先檢查錢包的錢就去加油，結果現金不夠、刷卡也刷不過，還好有媽媽趕來火速救援，「阿母就一臉搖頭說，『我怎麼會生到這些笨小孩』…」原來她的二妹也發生過一樣的蠢事。

當事人今天（10日）在「爆怨公社」臉書社團說，下課完想說機車沒油了 ，快到家順便騎車到附近的加油站加油，信心滿滿、面帶微笑對加油員說，「95加滿、跳停 ，謝謝 ！」

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原PO表示，看了一下價目表顯示105元，拿皮包出來 ，但錢包只剩下30元，心驚了一下 ，內心故作鎮定拿出簽帳卡「麻煩你了」；再過了幾秒 ，店員為難的臉色說「這個刷不過」，才讓她猛然想起帳戶只剩下17元。

「對不起 ！我馬上打電話請媽媽來救我 ，我不會跑掉的 ！」原PO打完電話沒幾分鐘，「就看到阿母7pupu騎機車來救我帶我走」；到家後，二妹則表示也是發生過這種事，「阿母就一臉搖頭說，『我怎麼會生到這些笨小孩』…」

▼原來不少人都發生過加油沒帶錢。（圖／資料照）

根據原PO貼出她和二妹的對話截圖，只見二妹說，怎麼做和她一樣的蠢事，大學有次玩完社團回家，沒帶錢包去加油，「我人車都壓在加油站」，後來找阿母解救。有人好奇「話說為啥米都是找阿母，不是找阿爸，因為小命不保嗎」；原PO回「因為阿爸很凶，還是阿母好講話。」

其他人也分享自己的糗事，「我上次（加油）差一塊，壓手機給他」、「幾年前我也有一次騎車去加油，皮包也忘記帶出門。那個加油站讓我簽了一張單子（欠條概念），就讓我走了，當然我馬上回家拿錢包去付清啦」、「我有次也是這樣…口袋空空去加油，結帳發現啥碗糕都沒帶。站長還很好心叫我回家拿錢，最後還是請家人拿錢去加油站救我。」

不少人則建議，「我會習慣壓個100或50在車廂的防曬外套，預防萬一...尤其生完記憶更差後」、「車廂用夾鏈袋放個100、200、零錢少許，或是手機保護殼裡塞個100、200，應付緊急狀況用」、「辦張信用卡安全點。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！