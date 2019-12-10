扛10盒薯條放對向置物櫃！2男女下機順手「誤拿」　她曝關鍵狂吼：根本小偷

▲原PO薯條三兄弟差點被人拿走 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友日前和朋友到日本玩，扛了10盒名產「薯條三兄弟」到飛機上，但行李因為某些緣故，放在離他們座位有段距離的置物櫃裡。怎料要下機時，坐在他們行李下方的2名乘客，竟然先後拿走她的提袋，聽到她大吼制止還猛裝死，讓她氣噗噗表示2人根本就是故意要偷她的東西。

「想到還是會生氣。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中分享搭飛機時遇到的奇葩事，她日前從日本關西機場搭機回台時，由於座位上方的置物櫃已經用來放緊急逃生用品，所以空服員就幫她把手提行李放到對向的置物櫃，而她則是坐在靠窗的位置。

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▲原PO位置和行李有一段距離。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

等到飛機抵達時，因為離行李有段距離，所以她眼睛死盯著行李，就怕有人會誤拿。怎料下一秒，還真有一名女子一把扯下她裝有薯條三兄弟的袋子，她見狀後立刻大喊「小姐小姐！那是我的東西！」但對方卻完全沒有聽到，直到她重覆喊了N次之後，那位女子才把手放回去，並且拿自己的「小包裝紙袋」走。

「我已經覺得很奇葩了！還有更奇葩的！」原PO指出，沒想到坐在那名女子隔壁的男乘客，下秒一樣一手抓住她和朋友裝有薯條三兄弟的袋子，制止後對方還裝沒聽到。塞在最裡面的原PO只好趕快箭步衝出去，拉住對方的帽T帽子說，「先生！那是我的東西！你的東西在最右邊！其他都是我的！」對方才不情願地把東西放回架上，然後拿了自己的小袋子離開。

原PO指出，「誤拿」的2名乘客，手提行李中都沒有和她一樣的大袋子，懷疑對方根本就是故意偷拿，「自己搞不清楚買了什麼戰利品嗎？是不是想說我是女生就想拿我的東西？」

▲原PO不相信有人會忘記自己買了什麼東西。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

她事後也感嘆，她在力保自己的戰利品時，周圍竟然沒有半個人願意幫忙詢問2人是否有拿錯東西，就這樣任由她狂吼和伸長手拉人，「想找曾經要被偷走戰利品的同溫層取暖。」她也慶幸，還好自己的座位是在機尾，前方走道卡了很多人，對方才沒辦法直接出去，否則她的薯條就掰了。

奇葩文一出，眾人紛紛感嘆，「應該大喊『有賊』看看」、「可憐，時機壞到連別人的東西也想要」、「自己提什麼袋子買什麼最好不知道」、「東京回桃園，坐在我後座2個中年男人提走我紅色小碎花的曼谷包，一路追到免稅店，終於在他們推車上看到我的包包，馬上大聲問他們：這是你們的包包嗎？他們對望2秒說不是之後讓我提走，難道是無意的嗎，我不相信」。

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