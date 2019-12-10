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人夫氣炸鍋旁「饋咖暖腳」爽翻！她開鍋…炸香蕉成老菜脯　見烘襪一幕秒暈

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲人夫把氣炸鍋當暖風機烘腳、還在裡面烘襪子。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

氣炸鍋能變化出各種料理，操作也算簡單好上手，是許多烹飪新手的好幫手。一名人妻卻忍不住貼文抱怨，「別給男人動手做他不擅長的事，尤其是廚房」，說老公不只把氣炸鍋拿來烘襪子、當暖風機烘腳，還把香蕉炸成木炭，讓她無奈直呼「你還是專門維修就好。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出多張照片，文章一開始就大嘆，不要讓男人動手做不擅長的事情、尤其是進廚房，「不是把氣炸鍋拿來烘襪子、烘腳當暖風機，不然就是把香蕉變成木炭……還有點像老菜脯。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲人夫把腳倚在氣炸鍋旁邊。（圖／翻攝自爆怨公社）

接著原PO附上幾張照片，只見人夫把香蕉切片後，串成一串串的放進氣炸鍋，但再次打開就發現，原本嫩黃色的蕉肉已經變得乾癟焦黑，彷彿是陳年香蕉乾，外型還神似老菜脯或罐頭脆瓜。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲香蕉串毫無懸念地變成香蕉乾。（圖／翻攝自爆怨公社）

人夫不僅製造暗黑料理，其中一張照片，還把氣炸鍋放在小桌上，腳則靠在小桌、倚在氣炸鍋旁取暖。最讓人笑噴的地方，就是打開氣炸鍋、掀開上層紗網，發現人夫竟然把一雙黑色襪子丟進去「烘乾」，讓原PO忍不住大呼「你還是專門維修就好。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼人夫氣炸鍋烘襪子，讓原PO超無奈。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，網友就紛紛留言，「老公烘什麼就給他吃什麼」、「物盡其用的最高境界」、「男人嘛！總是有不專業領域啊」、「烘襪子好噁心啊哈哈哈哈！」原PO也在留言處表示，她已經把烘襪子的那台氣炸鍋讓給老公用了，「那台賣給他自己用了。老娘再拆一台來用就好。反正他會維修，自己去洗乾淨消毒」，也笑說老公烘什麼，她就會幫忙裝便當盒，「我都會幫他裝便當盒。希望他吃的下去。」

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