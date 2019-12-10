台東毒品慣犯深夜出沒　遇警心虛拔腿狂奔

▲員警當場查獲毒品安非他命。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東警察分局馬蘭派出所警員李仲永、警員樊選豪於10日凌晨執行巡邏勤務，見2台機車違規併排騎乘，員警遂上前攔停稽查，發現其中楊姓男子有多項毒品等前科，查證身分過程中在楊男身上出現疑似毒品吸食器，其一時心虛轉身逃跑，警員李仲永眼尖發現該男手機殼夾縫中藏有透明夾鏈袋，執勤員警當場查扣安非他命乙包。

現場員警經以車牌M-POLICE查詢發現其中楊姓男子有多項竊盜、毒品等前科，查證身分過程中在楊男右側口袋發現凸出物疑似毒品吸食器，該男一時心虛轉身逃跑躲避追緝，在逃跑過程不慎失足跌倒，導致左腳膝蓋骨折，員警隨後上前控制其行動，但該男仍不斷地掙扎、抗拒。員警在該男逃跑路途中起獲掉落路旁吸食器，此外，警員李仲永眼尖發現該男手機殼夾縫中藏有透明夾鏈袋，楊嫌自知難逃法網而坦承持有毒品，於是現場執勤員警當場查扣安非他命乙包、安非他命粉末與吸食器一組，同時因楊嫌左腳膝蓋受傷而將其送往台東馬偕醫院救護。全案將依違反毒品危害防制條例移送台灣台東地方檢察署偵辦。

▼員警當時查扣之毒品吸食器。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東警分局長郭子弘表示：肯定同仁積極打擊毒品犯罪之決心。毒品是各類犯罪的根源，少一份毒品就多一份健康。查緝防制毒品危害一直以來為警方重點工作，亦請民眾踴躍檢舉毒品等不法案件，共同維護轄內治安。

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