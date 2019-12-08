自小客車藏毒品遇警　女駕駛加速逃逸丟包毒品…追撞汽機車落網

▲洪姓女子駕駛這輛自小客車，內藏毒品，被屏東縣恆春警分局墾丁派出所查獲送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春警分局員警7日在車城鄉福安路段執行防竊及緝毒勤務，發現一輛白色自小客車行跡可疑，欲攔截盤查，駕駛加速逃逸，沿途丟棄毒品，逃約500公尺時，追撞一輛機車及自小客車，機車騎士受傷還撞到前方一輛自小客車，警方隨後趕到將肇事自小客車洪姓女駕駛及李姓乘客逮獲，沿途找到兩人丟包毒品，訊後依毒品危害防制條例移送法辦。

恆春分局墾丁派出所所長蔡宗宏及警員梁宜彬於昨天下午17時30分許，在車城鄉福安路段執行防竊及緝毒勤務，看見1部白色自小客行跡可疑，欲以攔查，惟該車加速逃逸，並沿途丟棄海洛因毒品及注射針筒。

行至福安路3-2號前擦撞王姓機車騎士的機車，造成人車倒地，他雙腳腳踝受擦傷，並追撞另1部自小客（駕駛未受傷），另重機車再擦撞另部自小客（駕駛未受傷），白色自小客因車輛毀損而停下。

蔡、梁兩員趕到，立即當場將42歲洪姓女駕駛及60歲李姓乘客逮獲，並通知救護車及車禍處理小組前來協助處理相關事項，洪女及李男則帶回墾丁所偵訊，兩人坦承丟包毒品及注射針筒是他們所有 ，訊後依毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

恆春分局分局長陳鴻忠對墾丁所所長蔡宗宏及警員梁宜斌積極查緝毒品，表示肯定與嘉勉，並呼籲民眾發現毒品交易及吸食毒品情事，能勇於檢舉，減低毒品對社會危害。