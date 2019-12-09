批民進黨「用港人鮮血換選票」被罵翻　浸大學生會長滅火：港、台要停止內訌

▲香港浸大學生會長方仲賢。（圖／翻攝自Keith Fong臉書）



記者柯振中／綜合報導

總統蔡英文日前表示，目前有「港澳條例」已足夠，還不需要訂定難民法，引來香港浸會大學學生會長方仲賢砲轟。方仲賢8日貼文稱，民進黨只想用港人的鮮血來換取選票，隨後被許多台灣網友洗版罵爆；而他9日緊急發文滅火，希望台灣人、香港人停止內訌，開始互相扶持。

方仲賢8日指出，希望台灣政府訂立「難民法」，是希望有明確的機制、管道能夠接濟受到政治迫害的港人，若沒有任何法條，港人遇難來台會求助無門，「台灣人救援香港人是必要之義務和戰略方針，否則如果香港淪陷，台灣就會在華人的自由世界裡被徹底孤立。」

方仲賢提到，若民進黨只是口頭說「支持香港人抗爭」，而沒有具體作為，難免會讓人產生聯想，是否有「只想用香港人的鮮血來換取台灣人選票之嫌」，「我們香港人只是希望台灣政府有一個明確的承諾，就這麼簡單而已。」

▲方仲賢在臉書上貼文，引來不少台灣網友留言。（圖／翻攝自Keith Fong臉書）



許多台灣網友看完後，紛紛留言回應，「我看你根本就是來分化香港和台灣人的，不要拿香港人的血來暖你個人的利益」、「台灣不欠你們香港，你怎麼不去要求英國政府」、「台灣幫你們不夠明顯？要不要去看看其他大國？另外你有什麼資格和口氣要求台灣」。

由於許多網友湧入留言，方仲賢9日再度在臉書說明，港人與台人其實一同站在抵抗「赤納粹入侵、中共滲透」的最前線，港人之所以希望台灣政府對示威者提供條文保障與權利，是因為許多港人認為台灣有地理優勢、完善的民主制度，「所以都視之為反共勢力最後之橋頭堡」。

方仲賢說到，香港目前不斷受到「共產黨政權正面暴力逼害」，台灣也面臨著「被共匪滲透之親中政黨奪權」的威脅，因此港人與台人必須停止內訌，互相扶持，「反送中一役，香港人被受世界各地相信民主自由價值的國家紛紛聲援香港，台灣及台灣人亦首當其衝，香港人對台灣人民的支持絕對是無盡感激。」

方仲賢提及，2020是決定港台命運重要的一年，「香港人勢必與港共政權周旋到底，台灣手足一定要用選票驅逐共匪，因為台灣民主得來殊不容易，不可以讓自由白白被赤共奪去。」

此外，方仲賢還說，若有朝一日香港成功光復，「假如台灣蒙難香港人也會義不容辭去幫忙，因為我們早巳視台灣人為香港人嘅命運共同體。」

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